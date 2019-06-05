Google запускає безкоштовні курси українською мовою



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Курси присвячені таким кар’єрним навичкам, як комунікація, мотивація, здатність впливати на інших і приймати рішення у складних умовах

Google запускає освітні модулі на своїй платформі Google Digital Workshop. Вони доступні в 64 країнах, зокрема і в Україні – українською мовою.

Цього разу курси присвячені таким кар’єрним навичкам, як комунікація, мотивація, здатність впливати на інших і приймати рішення у складних умовах, повідомляє Google Україна.

«За даними останнього дослідження від World Economic Forum, саме ці навички зараз цінують роботодавці», – йдеться у повідомленні.

Нові курси будуть за такими напрямками:

мистецтво публічних виступів : ви навчитеся продумувати і проводити презентації та виступи таким чином, щоб захопити увагу своїх слухачів;

: ви навчитеся продумувати і проводити презентації та виступи таким чином, щоб захопити увагу своїх слухачів; як ділитися ідеями за допомогою історій і візуалізацій: курс допоможе познайомитися з простими інструментами, такими як асоціативні карти, історії тощо, які допоможуть зацікавити людей своїми ідеями;

курс допоможе познайомитися з простими інструментами, такими як асоціативні карти, історії тощо, які допоможуть зацікавити людей своїми ідеями; вступ до ділового спілкування : ви навчитеся створювати прості, зрозумілі і добре структуровані листи, презентації або звіти;

: ви навчитеся створювати прості, зрозумілі і добре структуровані листи, презентації або звіти; ефективне налагодження зв’язків: курс познайомить з принципами створення мережі контактів і допоможе створити свій власний професійний бренд.

Кожен курс – це набір з 4-5 відеоуроків по 15-35 хвилин кожен. Курси стануть доступні відразу після реєстрації на платформі Digital Workshop.

Користувачі, які успішно закінчили курси, отримають сертифікат від Google Digital Workshop, акредитований The Open University (найбільший університет відкритої освіти Великобританії, один з провідних навчальних закладів Європи, світовий лідер дистанційного навчання, – ред.) та IAB Europe.

У компанії вважають, що в майбутньому такий сертифікат може допомогти влаштуватися на роботу.

Курси розробляли в партнерстві з великими майданчиками онлайн-освіти FutureLearn, The Open University, OpenClassrooms і Goodwill Community Foundation.