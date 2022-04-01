Арестович повідомив, хто відповідає за вибухи у Бєлгороді

«За те, що відбувається на території російської федерації, несе відповідальність керівництво РФ і їм потрібно розбиратися, що відбувається в Бєлгороді»

За те, що відбувається на території Росії, відповідає її керівництво. Воно й має розбиратися, що ж сталося у Бєлгороді. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«Що я вам хочу сказати щодо Бєлгорода. Військово-політичне керівництво України вживає всіх способів, прийомів та методів, щоб убезпечити Україну, нашу територіальну цілісність, недоторканність, мир і спокій. Ми ведемо оборонні дії на своїй території. За те, що відбувається на території російської федерації, несе відповідальність керівництво РФ і їм потрібно розбиратися, що відбувається в Бєлгороді. Може хтось покурив не в тому місці, може, російські військові саботують виконання наказів, не хочуть заходити на українську територію. У будь-якому разі, всю відповідальність за те, що відбувається на території російської федерації несе керівництво РФ. До них і всі питання», – сказав Арестович.

Так само Міноборони прокоментувало підрив нафтобази у Бєлгороді: «Україна не несе відповідальності за прорахунки й катастрофи в РФ».

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Пожежа на нафтобазі викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.

Адміністрація президента Росії відмовилася назвати причиною пожежі авіаудар гелікоптерів Збройних сил України, але при цьому речник Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв, що ця пожежа вплине на переговори між Україною та Росією, створюючи «некомфортні для продовження переговорів умови».

Депутат Державної думи РФ Дмитро Новіков упевнений, що «атака на нафтобазу», яка мала місце у Бєлгороді, це лише провокація. За словами Новікова, який займає посаду першого заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ, такі «окремо взяті провокації» не повинні впливати на глобальні речі, на кшталт українсько-російських переговорів.

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.



