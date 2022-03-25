Наслідки авіаударів по будівлі економічного факультету ХНУ ім. Каразіна (фото)

Вранці 2 березня російські війська обстріляли у Харкові будівлі Національного університету імені Казаріна

У мережі опублікували фото зруйнованого економічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна. На кадрах видно, що будинок практично повністю знищено.

Нагадаємо, російська армія авіабомбами обстріляла економічний факультет університету 2 березня. Ударів було завдано близько 8:00 ранку.

Також скинули бомби на місто Дергачі Харківської області, є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо, окупанти обстріляли аеропорт та супермаркет у Харкові.

Були бої під Ізюмом. Наші захисники збили там два ворожих літаки.

Вчора рашисти заявили, що захопили Ізюм. Голова Харківщини спростовує. Нагадаємо, що російські окупанти уже не перший день намагаються штурмувати Ізюм, але кожного разу отримують відкоша.

Зокрема, учора, 23 березня, під час атак на Ізюм, за словами Олега Синєгубова, рашисти втратили близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Українські ж війська тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, не втрачаючи при цьому свої позиції.

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