Збройні сили знищили логістичну базу «вагнерівців» на Донбасі

ЗСУ нанесено точкового удару саме по місцях концентрації важкої бронетехніки

Військовослужбовці Об’єднаних сил протягом поточної доби відбили сім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили три танки, два БТР та дві одиниці автомобільної техніки, а також дві артилерійські системи противника. Про це «Главкому» повідомив Дмитро Снєгирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа».

Днями, на Попаснянському напрямку, за даними громадської ініціативи «Права справа», Збройні сили нанесли вогневе ураження по місцях скупчення окупантів. Йдеться про окуповане місто Первомайськ, територію колишнього ПТУ №39, яку наразі перетворено на логістичну базу окупаційних військ. Причому йдеться про втрати і серед особового складу ворога (за різними оцінками – до 50 осіб), і передусім важкої бронетехніки.

«Поблизу ПТУ розташована вулиця Куйбишева, яка використовується окупантами як місце накопичення й, головне, прикриття за рахунок житлових кварталів важкої бронетехніки. Звідти вона рухається в бік міста Попасна. ЗСУ нанесено точкового удару саме по місцях концентрації важкої бронетехніки. Про жодні руйнування житлових кварталів, про які повідомляють окупаційні війська, не йдеться», – йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту загарбників.

Координати логістичної бази окупантів і місць накопичення важкої бронетехніки були надані ЗСУ аналітичним відділом «Правої справи».

«Також звертаю увагу на те, що, за оперативною інформацією, внаслідок нанесення вогневого удару по районах накопичення живої сили противника, знищено декілька одиниць техніки ПВК «Вагнер». Ідеться, зокрема, про завдання удару поблизу колишньої будівлі «Укртелекому». Ця інформація підтверджує присутність учасників ПВК «Вагнер» у бойових діях на сході України.

Нещодавно прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що близько 1000 осіб, пов'язаних з групою Вагнера, наразі перебувають на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. «Ми думаємо, що група Вагнера зараз направила близько 1000 осіб в регіон Донбасу», — сказав Кірбі.

На його думку, Росія стала «набагато активнішою» в регіоні Донбасу «в останні кілька днів».

За інформацією місцевих джерел учасники ПВК «Вагнер» беруть безпосередню участь у боях в районі міста Попасна.

Крім того, з Луганська у район Попасної перекинуті додаткові підрозділи кадировців.

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