Київ заснували в 19 столітті: Міносвіти відреагувало на помилку в підручнику



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У підручниках для першокласників написали, що Київ заснували в 19 столітті

У МОН стверджують, що для навчання дітей книгу не використовують уже 5 років

На ляп звернули увагу користувачі мережі, опублікувавши скрін із грубою помилкою про вік Києва. Також у підручнику заодно на вісім століть «омолодили» Софійський собор та Києво-Печерську лавру.

У пресслужбі МОН України заявили, що зазначений підручник (автор - доктор педагогічних наук Ольга Хорошковська) не відповідає типовим освітнім програмам і вимогам Нової української школи.

Крім того, він понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі.

У міністерстві звернули увагу, що перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в початковій школі у 2020/2021 навчальному році, містить нові підручники для 1-3 класів закладів загальної середньої освіти.

Як повідомлялося, Міносвіти дозволило на час карантину школи можуть змінювати систему оцінювання.