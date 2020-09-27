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    Наука та освіта

    Київ заснували в 19 столітті: Міносвіти відреагувало на помилку в підручнику

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    У підручниках для першокласників написали, що Київ заснували в 19 столітті - Київ заснували в 19 столітті: Міносвіти відреагувало на помилку в підручнику
    У підручниках для першокласників написали, що Київ заснували в 19 столітті

    У МОН стверджують, що для навчання дітей книгу не використовують уже 5 років

    У Міносвіти України прокоментували скандал з підручником з української мови, в якому знайшли прикру помилку про дату заснування Києва. Мова йде про підручник для першого класу, на сторінках якого було зазначено, нібито столицю заснували в 19 столітті.

    На ляп звернули увагу користувачі мережі, опублікувавши скрін із грубою помилкою про вік Києва. Також у підручнику заодно на вісім століть «омолодили» Софійський собор та Києво-Печерську лавру.

    У пресслужбі МОН України заявили, що зазначений підручник (автор - доктор педагогічних наук Ольга Хорошковська) не відповідає типовим освітнім програмам і вимогам Нової української школи.

    Крім того, він понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі.

    У міністерстві звернули увагу, що перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в початковій школі у 2020/2021 навчальному році, містить нові підручники для 1-3 класів закладів загальної середньої освіти.

    Як повідомлялося, Міносвіти дозволило на час карантину школи можуть змінювати систему оцінювання.

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