Київ заснували в 19 столітті: Міносвіти відреагувало на помилку в підручнику
У МОН стверджують, що для навчання дітей книгу не використовують уже 5 роківУ Міносвіти України прокоментували скандал з підручником з української мови, в якому знайшли прикру помилку про дату заснування Києва. Мова йде про підручник для першого класу, на сторінках якого було зазначено, нібито столицю заснували в 19 столітті.
На ляп звернули увагу користувачі мережі, опублікувавши скрін із грубою помилкою про вік Києва. Також у підручнику заодно на вісім століть «омолодили» Софійський собор та Києво-Печерську лавру.
У пресслужбі МОН України заявили, що зазначений підручник (автор - доктор педагогічних наук Ольга Хорошковська) не відповідає типовим освітнім програмам і вимогам Нової української школи.
Крім того, він понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі.
У міністерстві звернули увагу, що перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в початковій школі у 2020/2021 навчальному році, містить нові підручники для 1-3 класів закладів загальної середньої освіти.
Як повідомлялося, Міносвіти дозволило на час карантину школи можуть змінювати систему оцінювання.