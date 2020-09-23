Міносвіти: на час карантину школи можуть змінювати систему оцінювання



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Школи можуть відмовитись від 12-бальної шкали оцінювання

Для шкіл передбачена можливість запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання

Організовуючи освітній процес в умовах карантинних обмежень, навчальні заклади мають право коригувати систему оцінювання.

Про це йдеться у роз’ясненні на сайті Міністерства освіти і науки.

Зокрема Законом України «Про повну загальну середню освіту» для шкіл передбачена можливість запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання.

«Згідно із частиною четвертою статті 17 Закону за вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів.

У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством», - повідомляють у Міносвіти.

У міністерстві пояснили, що дозвіл змінювати систему оцінювання передбачає навіть можливість оцінювання за шкалою «зараховано»/«не зараховано» для таких предметів як «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров’я» та окремих предметів варіативної складової у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі.

Нагадаємо, у школах «помаранчевих» зон педагогам рекомендовано носити захисні щитки.