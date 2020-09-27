Освітній омбудсмен назвав три головні проблеми, які оголило дистанційне навчання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Служба освітнього омбудсмена провела опитування після першого місяця карантину і виділила три головні проблеми

«Зміст освіти не відповідає вимогам сучасного світу», – Сергій Горбачов

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів про головні проблеми української шкільної освіти, які оголилися після жорсткого карантину і запровадженого дистанційного. Про це омбудсмен розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Сергія Горбачова, служба освітнього омбудсмена провела опитування після першого місяця карантину і виділила три головні проблеми.

«Перше – технічне забезпечення. Якісний інтернет, сучасна техніка, яка дозволяє використовувати можливості цифрових технологій. Цього дуже не вистачає. Друге – зміст освіти. Наразі учні перенавантажені купою другорядної розпорошеної інформації з багатьох предметів, яка просто забирає ресурс пам’яті і не дозволяє створити цілісну картину світу. На жаль, наразі зміст освіти не відповідає вимогам сучасного світу. З цим треба працювати», – визнає омбудсмен.

Також, Сергій Горбачов звертає увагу на психоемоційну неготовність до дистанційного навчання.

«Виявилося, що ані діти, ані вчителі, ані батьки були не готові до таких викликів. І це цілком очікувано, бо, на мій погляд, мало уваги приділяється питанням мотивації навчання, формування ціннісного ставлення до знань, до опанування компетенціями. А в умовах карантину ці проблеми просто загострилися і все суспільство побачило те, що освітяни бачили вже давно», – зазначає омбудсмен.

Нагадаємо, що на карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів.

До слова, 5% українців підтримують дистанційне навчання в школах.

Також, на Київщині майже 18 тисяч школярів перевели на дистанційне навчання.