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    Наука та освіта

    Освітній омбудсмен назвав три головні проблеми, які оголило дистанційне навчання

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    Служба освітнього омбудсмена провела опитування після першого місяця карантину і виділила три головні проблеми - Освітній омбудсмен назвав три головні проблеми, які оголило дистанційне навчання
    Служба освітнього омбудсмена провела опитування після першого місяця карантину і виділила три головні проблеми

    «Зміст освіти не відповідає вимогам сучасного світу», – Сергій Горбачов

    Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів про головні проблеми української шкільної освіти, які оголилися після жорсткого карантину і запровадженого дистанційного. Про це омбудсмен розповів в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Сергія Горбачова, служба освітнього омбудсмена провела опитування після першого місяця карантину і виділила три головні проблеми.

    «Перше – технічне забезпечення. Якісний інтернет, сучасна техніка, яка дозволяє використовувати можливості цифрових технологій. Цього дуже не вистачає. Друге – зміст освіти. Наразі учні перенавантажені купою другорядної розпорошеної інформації з багатьох предметів, яка просто забирає ресурс пам’яті і не дозволяє створити цілісну картину світу. На жаль, наразі зміст освіти не відповідає вимогам сучасного світу. З цим треба працювати», – визнає омбудсмен.

    Також, Сергій Горбачов звертає увагу на психоемоційну неготовність до дистанційного навчання.

    «Виявилося, що ані діти, ані вчителі, ані батьки були не готові до таких викликів. І це цілком очікувано, бо, на мій погляд, мало уваги приділяється питанням мотивації навчання, формування ціннісного ставлення до знань, до опанування компетенціями. А в умовах карантину ці проблеми просто загострилися і все суспільство побачило те, що освітяни бачили вже давно», – зазначає омбудсмен.

    Нагадаємо, що на карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів. 

    До слова, 5% українців підтримують дистанційне навчання в школах.

    Також, на Київщині майже 18 тисяч школярів перевели на дистанційне навчання.

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