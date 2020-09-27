Фахівці назвали причини аварії пасажирського літака в аеропорту Київ



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Літак авіакомпанії MD-83 Bravo Airways, що викотився зі смуги в Жулянах станом на 15 червня 2018 року Фото: Ukraine Aviation Museum

Основним фактором спеціалісти назвали продовження пілотами посадки в умовах грози

Причиною аварії літака MD-83 авіакомпанії Bravo Airways при посадці в аеропорту «Київ» (Жуляни) 14 червня 2018 року став людський фактор. Про це йдеться в остаточному звіті за результатами розслідування, який випустило Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, повідомляє Avianews.

Основним фактором, який призвів до аварії, фахівці назвали продовження пілотами посадки в умовах грози при нестабілізованому заході, починаючи з висоти 1000 футів, невипуск екіпажем спойлерів (елементів крила для зниження підйомної сили та швидкості) і некоректні дії пілотів щодо використання реверсу на мокрій смузі.

Супутніми факторами стали неповне інформування екіпажу з боку диспетчерів, мінливий по силі та напрямку вітер, ймовірне не прослуховування екіпажем актуальних автоматичних повідомлень (ATIS) щодо ситуації на аеродромі «Київ».

Також серед супутніх чинників Національне бюро вказало відсутність процедури заходження на посадку в керівництві по експлуатації Bravo Airways і неякісно проведену передполітну, передпосадкову підготовку, читання і виконання контрольної карти на всіх етапах польоту з боку екіпажу.

Відео аварії літака MD-83 авіакомпанії Bravo Airways

Нагадаємо, 14 червня 2018 року, близько о 20.40, літак авіакомпанії Bravo Airways, який виконував рейс 4406 Анталія-Київ, при приземленні в українській столиці викотився за злітно-посадкову смугу. Зазначається, що на борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані в Термінал в зал прильоту.