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    У Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм

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    Таку машину випустили&nbsp;в пам&rsquo;ять про фільм &laquo;Булліт&raquo; 1968 року - У Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм
    Таку машину випустили в пам’ять про фільм «Булліт» 1968 року

    Максимальна швидкість унікального авто становить 262 км/год

    У Києві помітили рідкісну марку автомобіля Ford Mustang Bullitt. Про це повідомляє ресурс «ТопЖир».

    Таку машину випустили в пам’ять про фільм «Булліт» 1968 року зі Стівом МакКуїном. Він дуже схожий на авто з кіно.

    В авто встановлено п’ятилітровий V8 і воно має 480 кінських сил. Машина набирає розгін до 100 км/год за 4,6 с. Її максимальна швидкість становить 262 км/год.

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    Фільм «Булліт» зібрав найбільшу касу в 1968 році і отримав нагороду «Оскар». Режисер Пітер Йетс завдяки своєму баченню картини сформував новий стереотип екранного поліцейського. Картину знімали не в павільйонах, як до цього інші бойовики, а на вулицях Сан-Франциско.

    Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією.

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