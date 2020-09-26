У Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм



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Таку машину випустили в пам’ять про фільм «Булліт» 1968 року

Максимальна швидкість унікального авто становить 262 км/год

У Києві помітили рідкісну марку автомобіля Ford Mustang Bullitt. Про це повідомляє ресурс «ТопЖир».

Таку машину випустили в пам’ять про фільм «Булліт» 1968 року зі Стівом МакКуїном. Він дуже схожий на авто з кіно.

В авто встановлено п’ятилітровий V8 і воно має 480 кінських сил. Машина набирає розгін до 100 км/год за 4,6 с. Її максимальна швидкість становить 262 км/год.

Фільм «Булліт» зібрав найбільшу касу в 1968 році і отримав нагороду «Оскар». Режисер Пітер Йетс завдяки своєму баченню картини сформував новий стереотип екранного поліцейського. Картину знімали не в павільйонах, як до цього інші бойовики, а на вулицях Сан-Франциско.

Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією.