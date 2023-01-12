Коли столичні школярі повернуться до навчання: графік
Поточний навчальний рік триватиме у школах Києва до 1 липня
Київська влада подовжила школярам зимові канікули. На відпочинок учні пішли з 26 грудня 2022 року і мали б повернутися до навчання 8 січня 2023 року за стандартним графіком. Проте на тлі складної зими діти відпочиватимуть аж до 27 січня.
Таким чином, столичним дітлахам дозволили відпочивати від уроків та вчителів майже місяць.
У мерії Києва повідомляли, що в навчальних закладах під час канікул підтримуватимуть опалення у мінімальному режимі виключно для підтримки системи.
Що стосується вчителів, то їм дозволили брати за бажанням на час канікул оплачувану відпустку.
Також на випадок надзвичайної ситуації у столиці частину шкіл планували використати для роботи пунктів обігріву.
Під час поточного навчального року учні Київської області теж відпочиватимуть від навчання значно довше.
Канікули у школах області тривають три-чотири тижні, оскільки 99% навчальних закладів перенесли осінні канікули на зиму.
Вони в різних населених пунктах Київщини почалися у різні дати:
- з 19 грудня – для 77 закладів;
- з 26 грудня – для 368 шкіл;
- з 31 грудня – для 191 закладу.
Поточний навчальний рік триватиме у школах Києва до 1 липня.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зимові канікули у школах столиці розпочнуться 26 грудня 2022 року. Триватимуть вони місяць - до 27 січня 2023 року.
Під час канікул школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.
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