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Шкільні канікули 2022-2023: опубліковано графік

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Шкільні канікули 2022-2023: опубліковано графік
Через різні події та обставини дати канікул можуть зміщуватися
фото з відкритих джерел

Графік є попереднім. Остаточне рішення про дату та тривалість канікул ухвалює адміністрація кожного навчального закладу окремо

Попри дистанційний формат навчання для школярів, обов'язковим компонентом навчального процесу залишаються осінні, зимові, весняні та літні канікули. Вже з'явився попередній графік канікул на навчальний рік 2022/23, пише видання «Суспільне».

Через різні події та обставини дати канікул можуть зміщуватися. Однак освітнім установам варто враховувати, що їхня тривалість не може перевищувати 30 днів.

До того ж тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються школою в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Остаточне рішення про дату та тривалість канікул ухвалює адміністрація кожного навчального закладу окремо. Графік навчальних закладів може поділятись на: чверть, півріччя, семестр.

Семестрова система містить чотири чверті, які об'єднані у два семестри. Вона передбачає чотири канікулярні періоди:

  • Осінні канікули: з 24 по 30 жовтня 2022 року
  • Зимові канікули: з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року
  • Весняні канікули: з 27 березня 2023 року по 2 квітня 2023 року
  • Літні канікули: з 1 червня 2023 року по 31 серпня 2023 року

У закладах із триместровою системою навчання канікули мають інший графік:

  • Перші осінні канікули: з 3 до 9 жовтня 2022 року.
  • Другі осінні канікули: з 21 по 27 листопада 2022 року
  • Різдвяні та новорічні канікули заплановано на період з 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року
  • Лютневі канікули: з 10 по 19 лютого 2023 року
  • Весняні канікули: з 3 по 9 квітня 2023 року
  • Літні канікули: з 25 травня по 1 вересня 2023 року

Окрім канікул, у школярів будуть вихідні на державні свята:

  • 14 жовтня – День захисників та захисниць України
  • з 6 по 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • з 1 по 4 травня – День праці та Великдень
  • з 8 по 10 травня – День пам'яті та примирення і День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Нагадаємо, раніше поліція дала рекомендації батькам школярів.

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Теги: канікули школярі школа

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