Шкільні канікули 2022-2023: опубліковано графік

Через різні події та обставини дати канікул можуть зміщуватися

Графік є попереднім. Остаточне рішення про дату та тривалість канікул ухвалює адміністрація кожного навчального закладу окремо

Попри дистанційний формат навчання для школярів, обов'язковим компонентом навчального процесу залишаються осінні, зимові, весняні та літні канікули. Вже з'явився попередній графік канікул на навчальний рік 2022/23, пише видання «Суспільне».

Через різні події та обставини дати канікул можуть зміщуватися. Однак освітнім установам варто враховувати, що їхня тривалість не може перевищувати 30 днів.

До того ж тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються школою в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Остаточне рішення про дату та тривалість канікул ухвалює адміністрація кожного навчального закладу окремо. Графік навчальних закладів може поділятись на: чверть, півріччя, семестр.

Семестрова система містить чотири чверті, які об'єднані у два семестри. Вона передбачає чотири канікулярні періоди:

Осінні канікули: з 24 по 30 жовтня 2022 року

Зимові канікули: з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року

Весняні канікули: з 27 березня 2023 року по 2 квітня 2023 року

Літні канікули: з 1 червня 2023 року по 31 серпня 2023 року

У закладах із триместровою системою навчання канікули мають інший графік:

Перші осінні канікули: з 3 до 9 жовтня 2022 року.

Другі осінні канікули: з 21 по 27 листопада 2022 року

Різдвяні та новорічні канікули заплановано на період з 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року

Лютневі канікули: з 10 по 19 лютого 2023 року

Весняні канікули: з 3 по 9 квітня 2023 року

Літні канікули: з 25 травня по 1 вересня 2023 року

Окрім канікул, у школярів будуть вихідні на державні свята:

14 жовтня – День захисників та захисниць України

з 6 по 8 березня – Міжнародний жіночий день

з 1 по 4 травня – День праці та Великдень

з 8 по 10 травня – День пам'яті та примирення і День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Нагадаємо, раніше поліція дала рекомендації батькам школярів.