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Скільки триватимуть зимові канікули у різних областях України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки триватимуть зимові канікули у різних областях України
фото з відкритих джерел

У деяких областях зимові канікули об'єднали з осінніми

Незважаючи на воєнний стан у країні, зимові шкільні канікули мають розпочатися традиційно у кінці грудня. При цьому деякі учні відпочиватимуть довше, ніж зазвичай, бо у деяких областях зимові канікули об'єднали з осінніми. Про це пише РБУ Україна.

Київ

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зимові канікули у школах столиці розпочнуться 26 грудня 2022 року. Триватимуть вони місяць - до 27 січня 2023 року.

Під час канікул школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.

Київська область

Цього навчального року зимові канікули у Київській області теж будуть довшими, ніж зазвичай. 99% закладів загальної середньої освіти за рішенням педагогічних рад осінні канікули не проводили - їх було перенесено на зимовий період.

Цьогоріч зимові канікули у області заплановано провести таким чином:

з 19 грудня - канікули в 77 закладах

з 26 грудня - канікули в 368 закладах

з 31 грудня - канікули в 191 закладі освіти

Діти відпочиватимуть у середньому від трьох до чотирьох тижнів.

Львівська область

Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, що кожна школа самостійно визначає дату та кількість днів, коли учні відпочиватимуть взимку.

Так, деякі матимуть, приміром, 15 днів канікул, а інші - майже місяць.

Загалом в одних школах канікули почнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших - з 31 грудня і до середини січня.

Харківська область

У Харківській ОВА кажуть, що зимові канікули у школах розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.

У 7 громадах Харківщини канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року. Відповідне рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах.

Житомир

Зимові канікули у школах Житомира розпочнуться 26 грудня. А вже 16 січня 2023 року діти повернуться до навчального процесу.

Зокрема, охочі змінити форму навчання зможуть це зробити з початку нового року. Для цього потрібно звернутися до адміністрації школи.

Івано-Франківськ

Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 23 грудня та триватимуть до 27 лютого.

Очільниця департаменту освіти міської ради Вікторія Дротянко розповіла, що таке рішення прийняли з метою економії світла та тепла. Окрім того, наголошує чиновниця, саме у ці місяці, у випадку небезпеки, в укриттях буде надто холодно.

Рівненька область

У рівненських школярів класичних осінніх канікул не було, адже їх об'єднали із зимовими.

Школярі відпочиватимуть з 26 грудня до 22 січня включно. Відповідне рішення прийняли через погодні умови.

Волинська область

Загалом терміни проведення канікул залежать від безпекової ситуації у регіоні, а також від того, чи був у школярів осінній відпочинок.

Попередньо у школах Волинської області канікули відбудуться в період з 24 грудня 2022 до 15 січня 2023 року.

Тернопільська область

У Тернопільській області більшість директорів шкіл ухвалили рішення відмовитися від осінніх канікул. Тож їх у відповідних школах об'єднали із зимовими або перенесли на інший час. При цьому учні 160 із 621 шкіл таки відпочивали восени.

У цих школах зимові канікули розпочнуться 30 грудня 2022 року і триватимуть до 15 січня 2023 року.

Запорізька область

У більшості шкіл Запорізької області школярі відпочиватимуть з 24 чи 26 грудня до 8-9 січня.

Миколаївська область

У Миколаївській області діти теж відпочиватимуть переважно з 24-25 грудня по 8 січня.

Однак є школи, де школярі підуть на відпочинок 29 або 31 грудня. Відповідно, зимові канікули для дітей закінчаться теж пізніше.

Одеса

А ось в Одесі шкільні зимові канікули цього навчального року почнуться наприкінці грудня і триватимуть два тижні.  Директор департаменту освіти та науки місцевої міськради Олена Буйневич запевняє, що продовжувати відпочинок дітям через відключення світла не планують.

Додамо, що загалом навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня. Зокрема, загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.

Нагадаємо, раніше поліція дала рекомендації батькам школярів.

Читайте також: Шкільні канікули 2022-2023: опубліковано графік
Теги: відпочинок канікули навчання опалення школа школярі учні

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