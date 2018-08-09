  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Майже 59 тисяч абітурієнтів вступили на бюджет цього року

    • Розсилка
    58&nbsp;875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на&nbsp;бюджет цього року - Майже 59 тисяч абітурієнтів вступили на бюджет цього року
    58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет цього року

    60% абітурієнтів вступили на ті спеціальності і в ті виші, куди відразу подавали оригінали документів

    Цього року 58 875 абітурієнтів вступили на бюджет. Про це на брифінгу повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

    «Перш за все, цьогоріч 58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет. З них принесли документи на зарахування майже 51 252 особи, тобто майже 87%», — повідомила Гриневич.

    Також міністр повідомила, що практично 60% абітурієнтів були зараховані на бюджет за першим пріоритетом — тобто вступили на ті спеціальності і в ті виші, куди відразу подавали оригінали документів.

    Як стало відомо раніше, найбільша кількість балів від абітурієнтів була потрібна для вступу на спеціальність Стоматологія. На другому місці виявилося Міжнародне право. 

    Читайте також матеріали: 

    Лілія Гриневич: Отримавши освіту в ПТУ, можна заробляти більше, ніж після вишу

    Ринок праці-2018. ТОП-20 професій, яких гостро потребує Україна

    Парад «ректорів». Черговий переворот у столичній Консерваторії 

     

    Читайте також
    Міністерство освіти і науки бюджет освіта вуз студенти документи навчання Україна Лілія Гриневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ