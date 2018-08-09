Майже 59 тисяч абітурієнтів вступили на бюджет цього року
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60% абітурієнтів вступили на ті спеціальності і в ті виші, куди відразу подавали оригінали документів
Цього року 58 875 абітурієнтів вступили на бюджет. Про це на брифінгу повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
«Перш за все, цьогоріч 58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет. З них принесли документи на зарахування майже 51 252 особи, тобто майже 87%», — повідомила Гриневич.
Також міністр повідомила, що практично 60% абітурієнтів були зараховані на бюджет за першим пріоритетом — тобто вступили на ті спеціальності і в ті виші, куди відразу подавали оригінали документів.
Як стало відомо раніше, найбільша кількість балів від абітурієнтів була потрібна для вступу на спеціальність Стоматологія. На другому місці виявилося Міжнародне право.
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