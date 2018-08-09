Майже 59 тисяч абітурієнтів вступили на бюджет цього року



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58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет цього року

60% абітурієнтів вступили на ті спеціальності і в ті виші, куди відразу подавали оригінали документів

Цього року 58 875 абітурієнтів вступили на бюджет. Про це на брифінгу повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

«Перш за все, цьогоріч 58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет. З них принесли документи на зарахування майже 51 252 особи, тобто майже 87%», — повідомила Гриневич.

Також міністр повідомила, що практично 60% абітурієнтів були зараховані на бюджет за першим пріоритетом — тобто вступили на ті спеціальності і в ті виші, куди відразу подавали оригінали документів.

Як стало відомо раніше, найбільша кількість балів від абітурієнтів була потрібна для вступу на спеціальність Стоматологія. На другому місці виявилося Міжнародне право.

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