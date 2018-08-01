Ринок праці-2018. ТОП-20 професій, яких гостро потребує Україна тенденції

Замість електрозварювальників та слюсарів навчальні заклади і далі «штампують» економістів та юристів

Ринок праці у першій половині 2018 року демонструє стабілізацію. Однак безробіття в Україні все ще залишається високим, а попит на спеціалістів зовсім не відповідає пропозиції.

Вперше з 2013 року спостерігається зростання зайнятості населення: у першому кварталі 2018 року кількість працюючих осіб у країні збільшилась на 149 тисяч. Якщо за цей же період 2017-го частка зайнятого населення становила 55,2%, то зараз – 55,9%, розповів на прес-конференції в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

Однак рівень безробіття в Україні все ще залишається високим: за методологією Міжнародної організації праці, в Україні безробіття складає – 9,7%, тоді як в країнах ЄС – 7,4%.

Інфографіка: Державна служба зайнятості

Великою залишається частка українців, які працюють «в тіні», але їхня кількість поступово зменшується. Державна статистика переконує, що поза межами чинного законодавства працюють 21,8% громадян, порівняно з 22,3% минулоріч.

Станом на 27 липня кількість осіб, яким з держбюджету виплачується допомога по безробіттю, становить 236 тис., це на 8% менше, ніж було рік тому.

Максимальний розмір такої допомоги складає 7048 гривень, і отримують її 5% безробітних. Мінімальну допомогу у 544 грн Держслужба зайнятості виплачує тим, хто не застрахований, це кожен четвертий серед зареєстрованих безробітних.

Де шукати роботу

Кадровий портал HeadHunter Україна проаналізував головні тенденції ринку праці за І півріччя 2018 року, і виділив п’ять областей України, де найбільша пропозиція вакансій: Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Найбільша кількість як вакансій, так і резюме представлена у столиці.

У Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській та Херсонській областях з початку року кількість вакансій збільшилась на 20% від початку року. Найзначніше зменшення (20-30%) кількості вакантних пропозицій спостерігалося у Рівненській та Сумській областях.

Кого шукають роботодавці

У Києві, за даними кадрового порталу, найбільше попитом користуються спеціалісти зі сфер «ІТ, телеком» (розробники та інженери), «Продажі» (менеджери по роботі з клієнтами та спеціалісти роздрібної торгівлі), «Маркетинг». У регіонах у трійку провідних замість сфери «Маркетинг» тепер увійшли спеціальності зі сфери «Виробництво» (машинобудування та харчова промисловість).

У першому півріччі на кожну вакансію претендували по 3-4 людини. ТОП-5 сфер з найвищою конкуренцією у І півріччі 2018 року увійшли «Вищий менеджмент», «Видобуток сировини», «Початок кар’єри, студенти», «Юристи» та «Мистецтво, медіа, розваги». Ці сфери були найбільш конкурентними і минулоріч.

Мінімальна конкуренція у першому півріччі спостерігалася у таких сферах, як автомобільний бізнес, консультування, страхування, робітничий персонал, інсталяція та сервіс.

У Державній службі зайнятості фіксують дисбаланс попиту і пропозиції на ринку праці.

За інформацією відомства, на 3 тис. вакансій економістів є 5 тис. охочих цю роботу отримати.

Натомість ринок потребує водіїв, продавців, охоронців, бухгалтерів, кухарів, вантажників, швачок, електрозварювальників, слюсарів, токарів, пекарів, столярів, офіціантів, медичних сестер, трактористів, птахівників, тваринників, інженерів, фармацевтів, педагогів.

В. о. голови Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко нагадав, що в Україні до 80% випускників шкіл вступають у вищі навчальні заклади, і тільки решта отримує професійну освіту. Тоді як в Україні наявність вищої освіти не дає гарантії отримати високооплачувану роботу після закінчення навчання.

На обліку у Держслужби зайнятості 304 тис. безробітніх, з них з вищою освітою – 47%. У великих містах, таких як Київ, Одеса, Харків, в центрах зайнятості зареєстровано 85-90% безробітних з вищою освітою.

Тому часто люди після здобуття вищої освіти перенавчаються на робітничі професії. В Україні створили Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості для підготовки висококваліфікованих робітників. Там дорослі люди проходять навчання, перепідготовку або ж можуть просто підвищити кваліфікацію, щоб отримати роботу переважно у робітничій сфері. Майже 50% осіб, що звернулись у Центри професійно-технічної освіти, тобто з метою освоїти якусь робітничу професію, мають вищу освіту.

Заробітні плати

Найвища середня зарплата зафіксова у Києві і дорівнює 13 553 грн, далі йде Донецька область – 9 774 грн, Київська – 9 480 грн, Дніпропетровська – 9 000 грн. Що цікаво, на п’ятому місці йде Закарпаття, яке зазвичай було в кінці списку. А Івано-Франківська область, що наприкінці минулого року була під номером 22-23 у списку, зараз входить в ТОП-10 областей з найбільшим рівнем зарплати. «Це означає, що роботодавці, які мають бізнес на Західній Україні, зрозуміли, що потрібно підіймати рівень заробітньої плати, інакше взагалі залишаться без найманих робітників», – зазначив Валерій Ярошенко.

Найнижчі зарплати пропонують медсестрам, продавцям, водіям, швачкам.

В охороні здоров'я середня зарплата становить – 5 747 грн, в освіті – 6 958 грн, в адмініструванні і обслуговуванні – 7 024 грн.

Але є у базі даних служби зайнятості і високооплачувані вакансії. Наприклад, є пропозиції головному бухгалтеру – 40 тис. грн в Києві, фінансовому директору – 38 тис. грн, слюсареві з ремонту транспортних засобів у Київській області – 20 тис. грн.

Найбільше платять в Україні працівникам сфери ІТ, фармацевтам, фахівцям у фінансових та страхових напрямках.



Інфографіка: Державна служба зайнятості

Тенденції до значного підвищення заробітних плат в Україні не зафіксовано. Згідно з даними опитування HeadHunter, 34% респондентів зазначили, що в їхніх компаніях з початку року підвищили зарплату всім співробітникам без винятку; у 30% – підвищили тільки тим, хто виконав або перевиконав план/KPI. Третина респондентів зауважили, що у компаніях, де вони працюють, не переглядали заробітну плату. Про скорочення зарплати повідомили лише 3% з усього загалу опитаних.

Серед тих, кому підвищили заробітну плату, третина повідомляє про підвищення на 5%. На 10% підвищили рівень оплати праці майже кожному третьому співробітнику. На 15% підвищили зарплату 14% опитаним, на 20% – 16% респондентів. І лише 5% повідомляють про зростання зарплати на понад 20%.

Скільки реально заробляють українці?

За підрахунками російських економістів, реальна зарплата в Україні досягла історичного максимуму у 2017 році. Вища школа економіки – єдиний виш на пострадянському просторі, що входить в першу сотню авторитетного шанхайського рейтингу – проаналізувала зарплати у Росії, країнах СНД, Центральної та Східної Європи, а також у Китаї та Бразилії. Виявилось, що у 2017 році середня зарплата в Україні становила всього $273. Але ця цифра мало що говорить про якість життя, що його забезпечує ця зарплата.

Економісти ВШЕ порахували паритет купівельної спроможності (ПКС) – скільки грошових одиниць національної валюти треба було б для придбання такої ж кількості товарів або послуг на ринку України, яке можна купити за $1 на ринку США. В результаті, українські $273 перетворилися в $1070: це означає, що людина, яка заробляє в Україні $273, може дозволити собі те ж саме, що працівник в США із зарплатою $1070.

Середня зарплата в Україні продовжує динамічно зростати, і вже у травні 2018-го становила 8725 грн або $334. Ці $334 перетворюються ПКС на $1271 з урахуванням поправки на інфляцію в Україні і США за перші п'ять місяців 2018 року.

Яна Степанковська, «Главком»