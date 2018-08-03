  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Вступна кампанія: Топ-10 спеціальностей за прохідними балами очолила стоматологія

    • Розсилка
    Студенти-майбутні стоматологи&nbsp; - Вступна кампанія: Топ-10 спеціальностей за прохідними балами очолила стоматологія
    Студенти-майбутні стоматологи 

    Значна кількість балів потрібна для вступу на деякі філологічні спеціалізації: китайська, шведська, японська та інші мови

    Найбільша кількість балів від абітурієнтів була потрібна для вступу на спеціальність Стоматологія. На другому місці виявилося Міжнародне право. Такі дані в п'ятницю, 3 серпня, опублікувала прес-служба Міністерства освіти і науки України.

    У повідомленні говориться про результати вступної кампанії 2018 року за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного і ветеринарного спрямування).

    Так, у топ-10 спеціальностей з найвищим прохідним балом потрапили Стоматологія, Міжнародне право, Міжнародні відносини, Міжнародні економічні відносини, Журналістика, Політологія, Менеджмент соціокультурної діяльності, Історія і археологія.

    Окрім того, значна кількість балів потрібна для вступу на деякі філологічні спеціалізації: китайська, шведська, японська та інші мови. Щоб вступити на зазначені спеціальності потрібно було набрати більше 185 балів.

    Топ-10 спеціальностей за прохідними балами

    1. Стоматологія - 193,494 (МЗ) і 188,552 (МОН)
    2. Міжнародне право - 193,35
    3. Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії - 192,066
    4. Менеджмент соціокультурної діяльності (МОН) - 188,598
    5. Міжнародні економічні відносини - 186,711
    6. Журналістика (МОН) - 186,252
    7. Політологія - 186,05
    8. Історія та археологія - 184,55
    9. Фармація, промислова фармація (МЗ) - 184,391
    10. Культурологія (МОН) - 184,288

    Читайте також матеріали: 

    Лілія Гриневич: Отримавши освіту в ПТУ, можна заробляти більше, ніж після вишу

    Ринок праці-2018. ТОП-20 професій, яких гостро потребує Україна

    Парад «ректорів». Черговий переворот у столичній Консерваторії 

     

    Читайте також
    Міністерство освіти і науки медицина освіта студенти навчання Україна Лілія Гриневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ