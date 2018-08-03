Вступна кампанія: Топ-10 спеціальностей за прохідними балами очолила стоматологія



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Студенти-майбутні стоматологи

Значна кількість балів потрібна для вступу на деякі філологічні спеціалізації: китайська, шведська, японська та інші мови

Найбільша кількість балів від абітурієнтів була потрібна для вступу на спеціальність Стоматологія. На другому місці виявилося Міжнародне право. Такі дані в п'ятницю, 3 серпня, опублікувала прес-служба Міністерства освіти і науки України.

У повідомленні говориться про результати вступної кампанії 2018 року за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного і ветеринарного спрямування).

Так, у топ-10 спеціальностей з найвищим прохідним балом потрапили Стоматологія, Міжнародне право, Міжнародні відносини, Міжнародні економічні відносини, Журналістика, Політологія, Менеджмент соціокультурної діяльності, Історія і археологія.

Окрім того, значна кількість балів потрібна для вступу на деякі філологічні спеціалізації: китайська, шведська, японська та інші мови. Щоб вступити на зазначені спеціальності потрібно було набрати більше 185 балів.

Топ-10 спеціальностей за прохідними балами

Стоматологія - 193,494 (МЗ) і 188,552 (МОН) Міжнародне право - 193,35 Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії - 192,066 Менеджмент соціокультурної діяльності (МОН) - 188,598 Міжнародні економічні відносини - 186,711 Журналістика (МОН) - 186,252 Політологія - 186,05 Історія та археологія - 184,55 Фармація, промислова фармація (МЗ) - 184,391 Культурологія (МОН) - 184,288

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