Вступна кампанія: Топ-10 спеціальностей за прохідними балами очолила стоматологія
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Значна кількість балів потрібна для вступу на деякі філологічні спеціалізації: китайська, шведська, японська та інші мови
Найбільша кількість балів від абітурієнтів була потрібна для вступу на спеціальність Стоматологія. На другому місці виявилося Міжнародне право. Такі дані в п'ятницю, 3 серпня, опублікувала прес-служба Міністерства освіти і науки України.
У повідомленні говориться про результати вступної кампанії 2018 року за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного і ветеринарного спрямування).
Так, у топ-10 спеціальностей з найвищим прохідним балом потрапили Стоматологія, Міжнародне право, Міжнародні відносини, Міжнародні економічні відносини, Журналістика, Політологія, Менеджмент соціокультурної діяльності, Історія і археологія.
Окрім того, значна кількість балів потрібна для вступу на деякі філологічні спеціалізації: китайська, шведська, японська та інші мови. Щоб вступити на зазначені спеціальності потрібно було набрати більше 185 балів.
Топ-10 спеціальностей за прохідними балами
- Стоматологія - 193,494 (МЗ) і 188,552 (МОН)
- Міжнародне право - 193,35
- Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії - 192,066
- Менеджмент соціокультурної діяльності (МОН) - 188,598
- Міжнародні економічні відносини - 186,711
- Журналістика (МОН) - 186,252
- Політологія - 186,05
- Історія та археологія - 184,55
- Фармація, промислова фармація (МЗ) - 184,391
- Культурологія (МОН) - 184,288
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