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Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
Історію України, українську мову, хімію, фізику, математику та біологію точно надалі вивчатимуть учні
фото ілюстративне

Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі

Всі ключові навчальні дисципліни – і природничі, й гуманітарні, які нині є в школі, повинні залишитися. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив в ефірі телемарафону.

«Ми не допускаємо сьогодні скорочення дисциплін ключових, таких, як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика, біологія. Тобто всі ті ключові дисципліни, які є в школі, повинні залишитися. Ми говоримо про оптимізацію програми, про їхню концентрацію корисними знаннями, ми говоримо про ті дисципліни, якими можливо можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів. Наприклад, можна концентрованіше подати основи здоров’я або якісь інші дисциплін», – розповів він.

Наразі Міністерство освіти не має точних даних щодо кількості вчителів, проте працює над упорядкуванням цієї інформації.

Зазначається, що приблизно 3-4% вчителів виїхали за кордон. Переважно вчителі виїхали з тих регіонів, де ведуться бойові дії, це Луганська, Херсонська, Донецька,  Харківська, Запорізька області.

Лісовий зауважив, що на сьогодні для України найкритичнішим питанням є підготовка учителів Нової української школи. Це завдання прагнуть виконати до початку нового навчального року і воно потребує фінансування.

«З об’єктивних причин підготовку не було здійснено попереднього року. Це той виклик, який ми маємо сьогодні. А загалом щодо підготовки вчителів – спостерігаємо проблеми з вищою освітою. Це стосується підготовки педагогічних кадрів та інших фахівців. Тому в фокусі нашої уваги сьогодні – реформи вищої освіти загалом і педагогічної зокрема», – додав він.

Нагадаємо, раніше Лісовий заявляв, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов підтримав ідею і заявив, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівню освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.

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Теги: навчання Оксен Лісовий Міністерство освіти і науки школа

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