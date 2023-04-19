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Зменшення кількості предметів у школі: освітній омбудсмен зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зменшення кількості предметів у школі: освітній омбудсмен зробив заяву
Омбудсмен погодився, що учні в Україні стикаються з колосальним перевантаженням непотрібною кількістю знань, відірваних від реального життя
фото ілюстративне

Сергій Горбачов: «Ми маємо дбати не про «предмети», а про рівень освіти наших дітей» 

Колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівню освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

«Ми маємо дбати не про «предмети», а про рівень освіти наших дітей. А це – хоча і пов'язані, але далеко не тотожні речі», – підкреслив Горбачов.

Він зазначив, що шкільний «предмет» – це дещо штучно виокремлена в інтересах організації освітнього процесу частина змісту освіти. «Для нас же головним мають бути не «предмети», а які знання та компетентності отримають наші діти в результаті здобуття освіти. А тут варіацій може бути дуже багато – залежно від запитів та потреб саме наших дітей», – написав він.

Він зазначив, що Україна має одне із сумнівних перших місць за кількістю «предметів» у школі. При цьому країна має доволі посередні результати за якістю освіти.

Омбудсмен погодився, що учні в Україні стикаються з колосальним перевантаженням непотрібною кількістю знань, відірваних від реального життя. «Чому такі палки дискусії – відповідь проста: переформатування змісту освіти буде мати наслідком те, що багатьом в освіті доведеться рішуче оновлювати свої навички та методичні підходи, опановувати нові методики викладання, серйозно перенавчатися. А це не всім до вподоби. Тому і спротив», – написав Горбачов.

Проте омбудсмен впевнений, що це все одно доведеться робити, який би спротив оновленню освіти не був, адже, за його словами, дітей треба вчити тому, що їм дійсно потрібно у житті. До того ж, їх слід зацікавлювати, щоб школа була тим місцем, куди дитина хоче і буде йти з бажанням, щоб розвиватися і опановувати нові знання.

Як повідомлялося, новий міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм.

Читайте також: Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
Теги: Оксен Лісовий дитина Сергій Горбачов освітній омбудсмен Україна українці школа міністр

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