Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
У старшій профільній школі, починаючи від 2027 року, учні зможуть обирати напрямок, за яким бажають навчатися
фото з відкритих джерел

Нині в 7-9 класі діти мають приблизно 20 предметів на тиждень

Новий міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм. Про це глава МОН повідомив у своєму Facebook.

Чиновник запропоновану ініціативу пояснює тим, що останні кілька років школярі навчалися в умовах пандемії, а згодом під час повномасштабної війни. «Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене», – пише міністр.

Він наводить приклад, що у 7-9 класі діти мають приблизно 20 предметів на тиждень, і таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання, водночас не всі мають можливість користуватися ґаджетами для дистанційки.

Через навантаження учні починають зосереджуватися на тих предметах, які важливі для них.

«Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, у якій формі відбувається навчання», – пояснює очільник МОН.

Лісовий зазначив, що в Україні у старшій профільній школі, починаючи від 2027 року, учні зможуть обирати напрямок, за яким бажають навчатися.

«Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці», – каже чиновник.

Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці фото 1

Очільник МОН попросив громадян долучитися до обговорення у коментарях під дописом. Чимало користувачів мережі відреагували на таку пропозицію та висловили свою думку.

Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці фото 2
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці фото 3

Українці підтримали ініціативу нового міністра освіти та науки.

Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці фото 4
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці фото 5

Багато українців, які мають дітей-школярів, дали поради та висловили свої побажання щодо освітнього процесу.

Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці фото 6
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці фото 7

Чимало українців звернули увагу й на іншу проблему: кількість учнів у класах.

Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці фото 8

Проте дехто вважає такі кроки хибними. Свій погляд на це питання описав викладач Дмитро Добрий.

Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці фото 9

Раніше повідомлялося, що міністр Лісовий повідомив про реформу МОН та перевірку своєї дисертації.

Нагадаємо, на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році. 

Невідомий автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: Я. Арабчука та А. Зуєва. А у списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

Згодом Лісовий заявив, що має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

Читайте також: Пандемія та війна. Наші діти ризикують через проблеми з освітою
Теги: школа освіта Оксен Лісовий навчання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відставка Шкарлета: як проголосували нардепи
Відставка Шкарлета: як проголосували нардепи
20 березня, 14:40
Міносвіти відмовилося від скандального логотипа
Міносвіти відмовилося від скандального логотипа
21 березня, 20:25
Президент ПАР Сиріл Рамафоса гостинно прийме Путіна і відпустить додому
Посол України у ПАР розповіла, чи видасть ця країна Путіна Міжнародному кримінальному суду
30 березня, 17:24
Китай готовий посилювати співпрацю з армією РФ: заява міноборони
Китай готовий посилювати співпрацю з армією РФ: заява міноборони
30 березня, 14:21
Авіаційний експерт Валерій Романенко
Під час навчання на F-16 українські льотчики зіткнуться з трьома проблемами: роз'яснення
1 квiтня, 17:26
Китай проводитиме навчання із залученням морської і повітряної компоненти
Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Як відреагували США
8 квiтня, 15:15
Китайський військовий корабель під час навчань «Joint Sword» поблизу контрольованих Тайванем островів Мацу
Китай під час навчань змоделював точні удари по Тайваню
9 квiтня, 19:45
Терористи РФ за останню добу вдарили по 19 мирних населених пунктах Василівського та Пологівського районів
На Харківщині впав безпілотник, ракетний удар по Слов'янську: ситуація в регіонах
13 квiтня, 09:41
На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
Сьогодні, 11:32

Наука та освіта

Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
Учені виявили унікальну знахідку навколо ядра Землі (інфографіка)
Учені виявили унікальну знахідку навколо ядра Землі (інфографіка)
Парад планет: коли і де можна побачити унікальне явище
Парад планет: коли і де можна побачити унікальне явище
Де за кордоном можна здати мультитест: перелік місць розширено
Де за кордоном можна здати мультитест: перелік місць розширено
Безпека освітніх закладів: Кабмін ухвалив важливе рішення
Безпека освітніх закладів: Кабмін ухвалив важливе рішення
У вишах може збільшитися кількість бюджетних місць на окремих спеціальностях: перелік
У вишах може збільшитися кількість бюджетних місць на окремих спеціальностях: перелік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
15K
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
15K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
11K
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5705
Впливове німецьке видання назвало простий спосіб зупинити війну в Україні: Кремль у шоці
5086
Під Києвом Десна затопила майже все село (фото, відео)

Новини

«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони
Сьогодні, 07:59
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Вчора, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту