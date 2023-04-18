Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці

У старшій профільній школі, починаючи від 2027 року, учні зможуть обирати напрямок, за яким бажають навчатися

Нині в 7-9 класі діти мають приблизно 20 предметів на тиждень

Новий міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм. Про це глава МОН повідомив у своєму Facebook.

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Чиновник запропоновану ініціативу пояснює тим, що останні кілька років школярі навчалися в умовах пандемії, а згодом під час повномасштабної війни. «Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене», – пише міністр.

Він наводить приклад, що у 7-9 класі діти мають приблизно 20 предметів на тиждень, і таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання, водночас не всі мають можливість користуватися ґаджетами для дистанційки.

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Через навантаження учні починають зосереджуватися на тих предметах, які важливі для них.

«Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, у якій формі відбувається навчання», – пояснює очільник МОН.

Лісовий зазначив, що в Україні у старшій профільній школі, починаючи від 2027 року, учні зможуть обирати напрямок, за яким бажають навчатися.

«Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці», – каже чиновник.

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Очільник МОН попросив громадян долучитися до обговорення у коментарях під дописом. Чимало користувачів мережі відреагували на таку пропозицію та висловили свою думку.

Українці підтримали ініціативу нового міністра освіти та науки.

Багато українців, які мають дітей-школярів, дали поради та висловили свої побажання щодо освітнього процесу.

Чимало українців звернули увагу й на іншу проблему: кількість учнів у класах.

Проте дехто вважає такі кроки хибними. Свій погляд на це питання описав викладач Дмитро Добрий.

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Раніше повідомлялося, що міністр Лісовий повідомив про реформу МОН та перевірку своєї дисертації.

Нагадаємо, на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році.

Невідомий автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: Я. Арабчука та А. Зуєва. А у списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

Згодом Лісовий заявив, що має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.