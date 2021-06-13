Міносвіти не отримувало жодних підтверджень порушень у дисертації Ківи

Щоб Ківа став кандидатом наук тепер потрібен лише наказ Міністерства освіти і науки

«Жодних порушень у дисертації Киви не підтверджено» – Шкарлет

Міністерство освіти і науки України досі не отримало жодних скарг на порушення в дисертації народного депутата Іллі Ківи.

З такою заявою виступив міністр освіти Сергій Шкарлет.

«Ось сьогодні (12 червня) документи зайшли до Міністерства освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять професійну експертизу цієї дисертації. А далі будемо вирішувати на підставі фактів», – сказав міністр в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він додав, що жодних заперечень з приводу дисертації Ківи до Міносвіти не надходило.

«Заперечень в Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа щодо дисертації надійшла, жодних фактів, нічого немає. Опір який? У соцмережах? Ну, воно завжди», – заявив міністр.

«Якщо у когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина повинна підписатися, що у неї є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, адже це анонімка об’єктивно», – наголосив Шкарлет.

Разом з тим, журналіст проекту Bihus.Info Данило Мокрик заявив, що заяву про порушення було передано в Міносвіти за кілька днів після захисту Ківою дисертації.

«Через кілька днів після захисту ми з юристами BIHUS.Info направили в Міносвіти заяву, в якій зазначили основні порушення в дисертації. З Міністерства отримали відповідь, що відомості будуть враховані», – написав він у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, 27 квітня, у Міністерстві освіти та науки України заявили, що про захист народним депутатом від «Опозиційної платформи – За життя» Іллєю Кивою кандидатської дисертації дізналися зі ЗМІ та сайту вишу, де відбувся захист. Спеціалізована вчена рада протягом місяця після захисту дисертації повинна надіслати до МОН атестаційну справу здобувача наукового ступеня.

Як повідомлялося, міністерство освіти і науки здійснює перевірку матеріалів про присвоєння народному депутату «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киві ступеня кандидата наук. Матеріали мають розглянути «відповідно до процедури, яка передбачена нормативно-правовими актами з питань атестації кадрів вищої кваліфікації».

До слова, міністр Сергій Шкарлет озвучив причину падіння якості освіти в Україні.