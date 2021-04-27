Дисертація Киви: Міносвіти чекає на доробок нардепа для рецензування та експертизи

Спеціалізована вчена рада протягом місяця після захисту дисертації повинна надіслати до МОН атестаційну справу здобувача наукового ступеня

У Міністерстві освіти та науки України заявили, що про захист народним депутатом від «Опозиційної платформи – За життя» Іллєю Кивою кандидатської дисертації дізналися зі ЗМІ та сайту вишу, де відбувся захист.

Тепер у відомстві очікують на саму роботу та планують провести її експертизу, інформує УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

Спеціалізована вчена рада протягом місяця після захисту дисертації повинна надіслати до МОН атестаційну справу здобувача наукового ступеня.

«У МОН розглядаються документи атестаційних справ здобувачів наукових ступенів та проводиться експертиза дисертацій з метою здійснення контролю за дотриманням спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів. Дисертація та атестаційна справа здобувача наукового ступеня кандидата наук із державного управління І.В. Киви будуть розглянуті відповідно до затвердженої процедури», – пояснили у міністерстві.

Спочатку фахівці Міносвіти перевіряють на відповідність вимог нормативно-правовим актам, далі проводиться експертиза дисертації експертною радою МОН із державного управління, у складі якої працюють провідні науковці у галузі державного управління. Міносвіти за рішенням експертної ради може надсилати дисертацію та атестаційну справу здобувача для додаткового розгляду (колективного рецензування):

• до іншої спеціалізованої вченої ради в установленому МОН порядку;

• до закладу вищої освіти або наукової установи.

Якщо під час проведення експертизи дисертації встановлено порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів, то МОН скасовує рішення ради про присудження наукового ступеня та вживає заходів.

«Станом на 27 квітня 2021 року атестаційна справа здобувача наукового ступеня кандидата наук із державного управління Іллі Киви до МОН України не надходила, тому документально підтвердженого факту успішного захисту дисертації Іллею Кивою у спеціалізованій вченій раді Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості у міністерстві немає», – повідомили у Міносвіти.

Журналісти проаналізували дисертацію, яку успішно захистив депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, і виявили в ній «багато води» та підроблені супровідні документи. За словами журналіста Данила Мокрика, який прочитав 245 сторінок дисертації, вона складається з «води, повторених загальних фраз і відсутності конкретики». Англомовну статтю явно перекладено за допомогою Google Translate. Крім того, всупереч публічним заявам Киви, виявилося, що він підтримує євроінтеграцію.

Зазначимо, відомий науковець спалив диплом через захист дисертації Киви.

Як відомо, захист дисертації Киви почався зі скандалу: частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації Киви нібито через карантинні обмеження.