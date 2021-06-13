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    Доправили реанімобілем. Українець після пересадки нирки повернувся із Мінська додому

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    Андрій перетнув&nbsp;кордон Білорусі та України у ніч проти неділі, 13 червня - Доправили реанімобілем. Українець після пересадки нирки повернувся із Мінська додому
    Андрій перетнув кордон Білорусі та України у ніч проти неділі, 13 червня
    Фото: Дмитро Кулеба/Facebook

    МЗС уже посприяло поверненню додому п’ятьох таких пацієнтів, на черзі – ще один

    Українця, який перебував у Мінську після операції із пересадки нирки, повернули додому реанімобілем. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

    «Нещодавно на одному з ефірів «Право на владу» до мене звернулася Людмила з Черкас. Жінка була в розпачі. Її чоловіку була потрібна допомога МЗС. Він перебував у Мінську після операції з пересадки нирки. Внаслідок дій Олександра Лукашенка авіасполучення Білорусі зі світом припинилося і український пацієнт не знав, як повернутися додому. На ту мить ми вже допомогли кільком громадянам у такій ситуації і я пообіцяв Людмилі, що Україна не кине її рідну людину напризволяще. І коли Андрій був готовий до подорожі, ми повернули його додому. Я вдячний Посольство України в Республіці Білорусь за якісно зроблену роботу у цьому та багатьох інших випадках з організації необхідних дозволів для прикордонників, медиків та всіх державних установ. Окрема подяка Черкаській ОДА за допомогу в організації реанімобіля», – написав Дмитро Кулеба.

    Як зазначив очільник МЗС, в Україну вже повернули п’ятьох таких пацієнтів, які звернулися по допомогу до дипломатів. Нині на сприяння у поверненні з Білорусі чекає ще одна людина.

    «Якщо будуть ще звернення – нікого не залишимо без уваги, захисту та допомоги. Це непохитний принцип моєї роботи незалежно від географії», – зазначив міністр МЗС.

    Раніше білоруси, які втекли від режиму Лукашенка, заблокували рух на українському кордоні.

    Нагадаємо, вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

    Як повідомлялося раніше, У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заклеїли ім’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в переліку почесних докторів ВНЗ.

    В університеті пояснили, що позбавлення Лукашенка звання не є кроком проти білоруського народу.

    Там зазначають, що незакрита назва країни підкреслює: крок спрямований проти конкретної людини, а не проти країни.

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    Теги: МЗС Білорусь міністр ВНЗ посольство Україна Facebook жінка Дмитро Кулеба
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    Доправили реанімобілем. Українець після пересадки нирки повернувся із Мінська додому