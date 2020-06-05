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    Наука та освіта

    Міносвіти: випускників не забиратимуть до армії через відтермінування вступної кампанії

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    Весняний призов 2020 року перенесли на літо через коронавірус - Міносвіти: випускників не забиратимуть до армії через відтермінування вступної кампанії
    Весняний призов 2020 року перенесли на літо через коронавірус

    Вступна кампанія буде підставою для відтермінування призову

    Міністерство освіти й науки домовилось із Міністерство оборони про те, що випускники шкіл та закладів вищої освіти не підлягатимуть військовому призову влітку цього року. 

    Про це заявила в.о. міністра освіти й науки Любомира Мандзій в ефірі hromadske

    «Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію», - сказала очільниця Міносвіти.

    Як відомо, весняний призов 2020 року перенесли на літо через коронавірус. 

    Мандзій підтвердила, що вступна кампанія буде підставою для відтермінування призову. 

    До слова, Зеленський пропонує штрафувати українців за ухилення від мобілізації.

    Нагадаємо, міністр оборони України підписав наказ, згідно з яким за 16 військово-обліковими спеціальностями буде призвано 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.

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