У травні-липні українців віком 18-19 років призиватимуть на військову службу за їхнім бажанням, – Генштаб



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Генштаб Збройних Сил дав роз’яснення щодо організації призову у травні-липні 2020 року

Призовні комісії можуть надавати відстрочку від призову громадянам віком 18-19 років

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України дало роз’яснення з питань організації призову на строкову військову службу та щодо віку громадян України, які підлягають призову і відправленню до військ (сил) у травні — липні 2020 року.

«Відповідно до Указу Президента України від 16.01.2020 № 13 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» (із змінами) протягом травня-липня поточного року визначено проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу», – йдеться у повідомленні Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Пунктом 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення для проведення призову у травні — липні 2020 року» (із змінами) визначено, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою).

Крім того, Міністром оборони України направлено листа до голів призовних комісій всіх рівнів, у якому рекомендовано розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років відповідно до частини 15 статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

Нагадаємо, міністр оборони України підписав наказ, згідно з яким за 16 військово-обліковими спеціальностями буде призвано 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.