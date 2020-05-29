Зеленський пропонує штрафувати українців за ухилення від мобілізації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент вніс до Ради законопроєкт про військовий обов’язок

Проєктом закону пропонується встановити штрафи за неприбуття на місце збору для мобілізаційної підготовки від 1700 до 5100 грн

Порушення правил військового обліку для громадян, які перебувають у військовому резерві, буде каратися штрафами. Про це йдеться в законопроєкті, внесеному на розгляд Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. Йдеться про законопроект №3553, який визначено президентом як невідкладний.

Військовослужбовців запасу, які не стануть на облік в місцевому військкоматі або не повідомлять туди про зміну місця проживання і роботи - штрафуватимуть на 510-850 грн, за повторне порушення - на 850-1700 грн.

Штрафи за неприбуття на місце збору для мобілізаційної підготовки складуть 1700-3400 грн для звичайних громадян і 3400-5100 грн - для посадових осіб. При повторному порушенні 3400-5100 грн і 5100-8500 грн відповідно.

За умисне псування або втрату військово-облікової карти або військового квитка пропонується штрафувати на 510-850 грн, при повторних випадках на 850-1700 грн.

Також законопроєктом передбачається можливість призову звільнених у запас військовослужбовців без оголошення мобілізації на службу терміном до 6 міс. Для мобілізованих надаються збереження робочого місця або місця у виші, нарахування пенсійного стажу.

Як повідомлялося, раніше Міноборони оголосило призов резервістів. Із запасу на військову службу протягом двох місяців призвуть офіцерів запасу у віці до 43 років.

Також у Генштабі пояснили, що у травні-липні українців віком 18-19 років призиватимуть на військову службу за їхнім бажанням.

Між іншим, у квітні 2019 року, перед другим туром президентських виборів, пресслужба Міноборони заявила, що Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.

Як повідомлялось, під час засідання Верховної Ради 12 квітня 2019 року тодішня депутатка від «Народного фронту» Тетяна Чорновол заявила, що звернеться до Міністерства оборони, аби спростувати чи підтвердити інформацію щодо ухилення кандидата в президенти Володимира Зеленського від мобілізації у 2014.

Але вже у червні 2019 року у Міністерстві оборони спростували власні заяви про те, що у 2014-2015 роках був призов по мобілізації чинного президента Володимира Зеленського.