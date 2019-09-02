Як Кличко відкривав найбільшу і найсучаснішу в Україні школу (відео)



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Відкриття нової школи вулиці Хорольській, 19 Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко передав символічний ключ від школи директору навчального закладу

Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео відкриття нової школи на вулиці Хорольській, 19 у Дніпровському районі Києва.

Як повідомлялося, ця школа – найбільша та найсучасніша в Україні. Три спортзали, басейн, актовий та танцювальний зали, бібліотека, медичний блок, їдальня, музей, тир, ігрові та спальні кімнати для молодших класів. У навчальних класах – інтерактивні екрани, системи для вивчення іноземних мов, комп’ютери. Школа має стадіон, спортивний та ігровий майданчики, майданчик для вивчення правил дорожнього руху.

Кличко передав символічний ключ від школи директору навчального закладу та завів першокласників на їх перший урок.

«Ще кілька років тому, на цьому місці стояло занедбане приміщення, що школою складно було назвати. Зведене понад 100 років тому, воно перебувало в дуже «втомленому стані». Тому ми демонтували стару будівлю і звели нове, сучасне 4-поверхове приміщення, - розповів Кличко. - Як і всі нові навчальні заклади Києва, ця школа безпечна - з відеоспостереженням, охоронною сигналізацією. А також енергоефективна, зі своїм тепловим пунктом. Кожен клас обладнали датчиком температури для автоматичного регулювання подачі тепла. Тому мерзнути ви не будете. Головне – добре вчіться!».