Сервіс Zoom почне відключати користувачів 30 травня



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Zoom 5.0 був представлений у квітні

Компанія просить користувачів оновити додаток до останньої версії

Команда розробників Zoom заявила, що користувачі, які не оновлять додаток до 5 версії до 30 травня, не зможуть скористатися послугами сервісу відеоконференцій.

Компанія просить користувачів переконатися, що їхні налаштування Zoom — на смартфонах або настільних ПК — оновлені до останньої версії.

Представник Zoom написав у недавньому повідомленні в блозі, що оновлення є обов’язковим для всіх користувачів. Ті, хто не отримає останньої версії Zoom, не зможуть приєднатися до конференцій після 30 травня. Користувачам потрібен Zoom версії 5.0 або новіший.

Zoom 5.0 був представлений у квітні як частина 90-денного плану підвищення безпеки компанії. Він включає в себе більш строгий стандарт шифрування, щоб у подальшому гарантувати, що контент, яким ви ділитеся в Zoom, не був перехоплений людьми поза межами вашої зустрічі. Він також має намір захищати користувачів від таких дій, як Zoombombing.

«Елементи управління тепер згруповані разом і перебувають під значком «Безпека» в рядку меню організатора конференції. Ці елементи управління дозволяють організатору включати або відключати такі можливості учасників: демонструвати екран, спілкуватися в чаті, перейменовувати себе», — йдеться в блозі компанії.

Коли це оновлення було вперше випущено, Zoom зазначив, що до 30 травня поширить новий протокол шифрування для всіх користувачів.

Як повідомлялося, російськомовні хакери продали 500 тис. акаунтів Zoom.

Нагадаємо, Google заборонив використовувати додаток Zoom.