Освітній омбудсмен розповів, чи законне спілкування російською у школі на перервах

Директор закладу освіти повинен контролювати мову вчителів на перервах

Вчителі, які спілкуються російською мовою на шкільних перервах, можуть отримати догану. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Горбачов наголосив, що стаття 7 «Закону про освіту» передбачає, що мовою освітнього процесу є українська. Перерви також підпадають під визначення освітнього процесу.

«Питання у тому, що цієї норми не завжди дотримуються. Я навіть по Києву бачу, що часто принципово українськомовний вчитель, який послуговується державною мовою і на уроках, і у побуті, раптом переходить на російську на перерві. Я запитую: «Для чого? Чому?». Чую у відповідь «Как-то так получилось…». Для мене це загадка», – розповів він.

Горбачов зазначив, що до нього звертаються щодо таких проблем. «Насамперед це повинен контролювати директор закладу освіти, бо він відповідає за дотримання законодавства у школі. Крім того, можна звертатися до Уповноваженого із захисту державної мови – це Тарас Кремінь», – сказав він.

Освітній омбудсмен розповів, як карають вчителів за такі порушення: «Якщо факт порушення закону зафіксований, якщо є докази порушення законодавства, то людина може отримати догану».

Нагадаємо, Національна академія наук (НАНУ) допомагатиме Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Креміню вирішувати спірні питання щодо порушення мовного закону. Ці механізми вже розробляються. За словами Креміня, меморандум із НАНУ вже підписали, а відповідну методику напрацюють протягом 2021 року.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

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