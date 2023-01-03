Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Вчені дослідили воду із Місяця та зробили несподівані висновки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вчені дослідили воду із Місяця та зробили несподівані висновки
Наявність води на Місяці змушує науковців задуматися про її походження та обсяги запасів
фото з відкритих джерел

Науковці вважають, що вода може бути на супутнику у значній кількості

Новий аналіз місячного ґрунту дозволив ученим припустити, що частинки води, що містяться в ньому, могли потрапити на супутник Землі з Сонця. Про це пише Science Alert.

Так звана «сонячна вода» могла утворитися на Місяці в результаті взаємодії сонячного вітру з мінеральними оксидами, що є в місячному ґрунті. Унаслідок цієї взаємодії й виникли частинки води. До такого висновку дійшли геохіміки з Китайської академії наук.

Дослідження місячного ґрунту, доставленого на Землю у межах космічної місії, дозволило дослідникам припустити, що вода на Місяць могла потрапити з Сонця. На їхню думку, у районах середніх і високих широт супутника може бути вода у значній кількості. Усе це завдяки взаємодії сонячного вітру з місячним ґрунтом.

Вчені впевнені, що результати дослідження можуть вплинути на сприйняття походження і розподілу води на Місяці.

Хоч візуально Місяць виглядає, як суха пилова куля, проте нещодавні дослідження показали, що води на супутнику нашої планети більше, ніж припускав будь-хто. Звичайно, не йдеться про річки та озера, але наявність води на Місяці змушує вчених задуматися про її походження та обсяги запасів.

До слова, за останні десять років Китай досяг значних успіхів в освоєнні Місяця, а дата висадки країни на Місяць стає дедалі ближчою, тож у NASA стурбовані можливими претензіями Китаю на територію Місяця.

Раніше повідомлялося, що науковці зазначають, що Сонце може мати безліч коливань чорних дір – астрономи NASA зафіксували «посмішку» Сонця: оприлюднено фото.

Нагадаємо, США виведуть на орбіту український наносупутник.

Читайте також: Уперше за 50 років NASA дісталося Місяця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Наука та освіта

SpaceX запустила на орбіту Землі український наносупутник (відео)
SpaceX запустила на орбіту Землі український наносупутник (відео)
Вчені дослідили воду із Місяця та зробили несподівані висновки
Вчені дослідили воду із Місяця та зробили несподівані висновки
Міністр освіти розповів, скільки українських школярів перебуває за кордоном
Міністр освіти розповів, скільки українських школярів перебуває за кордоном
США завтра виведуть на орбіту український наносупутник
США завтра виведуть на орбіту український наносупутник
Скільки триватимуть зимові канікули у різних областях України
Скільки триватимуть зимові канікули у різних областях України
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
49K
По всій Україні лунає повітряна тривога
9043
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8716
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8373
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7657
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту