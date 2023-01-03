Вчені дослідили воду із Місяця та зробили несподівані висновки

Наявність води на Місяці змушує науковців задуматися про її походження та обсяги запасів

Науковці вважають, що вода може бути на супутнику у значній кількості

Новий аналіз місячного ґрунту дозволив ученим припустити, що частинки води, що містяться в ньому, могли потрапити на супутник Землі з Сонця. Про це пише Science Alert.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так звана «сонячна вода» могла утворитися на Місяці в результаті взаємодії сонячного вітру з мінеральними оксидами, що є в місячному ґрунті. Унаслідок цієї взаємодії й виникли частинки води. До такого висновку дійшли геохіміки з Китайської академії наук.

Дослідження місячного ґрунту, доставленого на Землю у межах космічної місії, дозволило дослідникам припустити, що вода на Місяць могла потрапити з Сонця. На їхню думку, у районах середніх і високих широт супутника може бути вода у значній кількості. Усе це завдяки взаємодії сонячного вітру з місячним ґрунтом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчені впевнені, що результати дослідження можуть вплинути на сприйняття походження і розподілу води на Місяці.

Хоч візуально Місяць виглядає, як суха пилова куля, проте нещодавні дослідження показали, що води на супутнику нашої планети більше, ніж припускав будь-хто. Звичайно, не йдеться про річки та озера, але наявність води на Місяці змушує вчених задуматися про її походження та обсяги запасів.

До слова, за останні десять років Китай досяг значних успіхів в освоєнні Місяця, а дата висадки країни на Місяць стає дедалі ближчою, тож у NASA стурбовані можливими претензіями Китаю на територію Місяця.

Раніше повідомлялося, що науковці зазначають, що Сонце може мати безліч коливань чорних дір – астрономи NASA зафіксували «посмішку» Сонця: оприлюднено фото.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, США виведуть на орбіту український наносупутник.