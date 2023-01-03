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SpaceX запустила на орбіту Землі український наносупутник (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
SpaceX запустила на орбіту Землі український наносупутник (відео)
На PolyITAN-HP-30 проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб
EOSDA

Запуск супутника на орбіту дасть змогу науковцям Київського політехнічного інституту отримати робочі характеристики теплових труб в умовах мікрогравітації

У США, з мису Канаверал на ракеті Falcon-9 запустили український супутник PolyITAN-HP-30, який розробили науковці Київського політехнічного інституту імені Сікорського.

На борту супутника знаходиться експериментальна теплова труба – частина системи терморегулювання космічних апаратів. Така система необхідна кожному космічному апарату для відведення тепла від місць його концентрації, наприклад від електроніки, щоб запобігти їх виходу з ладу.

На супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб – як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Запуск PolyITAN-HP-30 на орбіту дасть змогу науковцям Київського політехнічного інституту отримати робочі характеристики теплових труб в умовах мікрогравітації. Також вони зможуть виявити можливі хиби й переваги в процесі подальшого створення теплових труб для різних космічних апаратів.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила ракету з європейським супутником зв'язку.

Теги: наука земля SpaceX

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