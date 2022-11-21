Уперше за 50 років NASA дісталося Місяця

Коли капсула вийшла з-за Місяця, бортові камери надіслали зображення Землі

Космічна капсула NASA Orion досягла Місяця вперше після того, як програма Apollo виконала це завдання 50 років тому. Про це повідомляє Sky News.

За повідомленням американського космічного агентства NASA, корабель облетів Місяць і пройшов у межах 80 миль (128 км) – досить близьке наближення, яке було зумовлено тим, що капсула та її три тестові манекени перебували на зворотному боці Місяця.

Диспетчери польотів в американському Х’юстоні зіткнулися з півгодинним відключенням зв’язку, тобто вони не знали, чи був успішним запуск критичного двигуна, доки капсула не вийшла з-за Місяця.

«Це один з тих днів, про які ми думали та говорили протягом тривалого часу», – підкреслив керівник польоту Зеб Сковілл.

Коли капсула вийшла з-за Місяця, бортові камери надіслали зображення Землі – блакитну крапку, оточену чорнотою.

Під час заходу на посадку капсула запустила свій головний двигун у режимі «прольоту», що встановило її курс виходу на місячну орбіту через чотири дні. Капсула проведе близько тижня на орбіті Місяця, перш ніж має відбутися її приземлення в Тихому океані, яке заплановано на 11 грудня.

Раніше повідомлялося, що астрономи NASA зафіксували «посмішку» Сонця.