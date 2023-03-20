Відставка Шкарлета: як проголосували нардепи
Ймовірно новим міністром освіти стане Оксен Лісовий
Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. «За» проголосували 295 парламентарів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Голосування по фракціях:
- «Слуга народу» – 189;
- «Європейська солідарність» – 21;
- «Батьківщина» – 12;
- «Платформа за життя та мир» – 16;
- «За майбутнє» – 8;
- «Голос» – 17;
- «Довіра» – 15;
- «Відновлення України» – 7;
- позафракційні – 10.
Очікується, що на місце Шкарлета призначать Оксена Лісового. Це може статися вже на наступному пленарному засіданні.
У той же час рух «Чесно» повідомляє, що під час голосування на комітеті з питань освіти ВРУ про відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, єдиним з 11 присутніх на засіданні нардепів, що «утримався», був нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» Валерій Колюх (округ №92, Київщина).
Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолював міністерство з грудня 2020 року. За цей час неодноразово з’являлася інформація про його можливу відставку, однак, йому вдавалось зберегти посаду. Його звільнення неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у 2022 році студенти виходили на мітинги з вимогою звільнити Шкарлета.
Він навіть написав заяву про звільнення з помилкою.
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