Відставка Шкарлета: як проголосували нардепи

Ймовірно новим міністром освіти стане Оксен Лісовий

Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. «За» проголосували 295 парламентарів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голосування по фракціях:

«Слуга народу» – 189;

«Європейська солідарність» – 21;

«Батьківщина» – 12;

«Платформа за життя та мир» – 16;

«За майбутнє» – 8;

«Голос» – 17;

«Довіра» – 15;

«Відновлення України» – 7;

позафракційні – 10.

Очікується, що на місце Шкарлета призначать Оксена Лісового. Це може статися вже на наступному пленарному засіданні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У той же час рух «Чесно» повідомляє, що під час голосування на комітеті з питань освіти ВРУ про відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, єдиним з 11 присутніх на засіданні нардепів, що «утримався», був нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» Валерій Колюх (округ №92, Київщина).

Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолював міністерство з грудня 2020 року. За цей час неодноразово з’являлася інформація про його можливу відставку, однак, йому вдавалось зберегти посаду. Його звільнення неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у 2022 році студенти виходили на мітинги з вимогою звільнити Шкарлета.

Він навіть написав заяву про звільнення з помилкою.