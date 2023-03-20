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Відставка Шкарлета: як проголосували нардепи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відставка Шкарлета: як проголосували нардепи
фото з відкритих джерел

Ймовірно новим міністром освіти стане Оксен Лісовий

Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. «За» проголосували 295 парламентарів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Голосування по фракціях:

  • «Слуга народу» – 189;
  • «Європейська солідарність» – 21;
  • «Батьківщина» – 12;
  • «Платформа за життя та мир» – 16;
  • «За майбутнє» – 8;
  • «Голос» – 17;
  • «Довіра» – 15;
  • «Відновлення України» – 7;
  • позафракційні – 10.

Очікується, що на місце Шкарлета призначать Оксена Лісового. Це може статися вже на наступному пленарному засіданні.

У той же час рух «Чесно» повідомляє, що під час голосування на комітеті з питань освіти ВРУ про відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, єдиним з 11 присутніх на засіданні нардепів, що «утримався», був нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» Валерій Колюх (округ №92, Київщина). 

Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолював міністерство з грудня 2020 року. За цей час неодноразово з’являлася інформація про його можливу відставку, однак, йому вдавалось зберегти посаду. Його звільнення неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у 2022 році студенти виходили на мітинги з вимогою звільнити Шкарлета.

Він навіть написав заяву про звільнення з помилкою.

Теги: освіта міністр Верховна Рада Сергій Шкарлет

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