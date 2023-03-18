Шкарлет зробив помилку у заяві на звільнення

Головний освітянин країни неправильно вказав своє прізвище

Три заяви з проханням прийняти відставку надійшли до Верховної Ради України. Про це повідомив голова Парламенту Руслан Стефанчук. Ідеться про заяви від міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та від віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, повноваження якого планують розширити.

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Усі заяви будуть розглянуті, згідно із законом, на найближчому пленарному засіданні.

Як видно із оприлюднених у Telegram-каналі Верховної ради документах, головний освітянин країни зробив помилку у власній заяві на звільнення. У шапці він неправильно вказав своє прізвище.

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Нагадаємо, на засіданні фракції політичної партії «Слуга народу» 18 березня обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень.

Раніше стало відомо, що голова Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет йде у відставку.

Також повідомлялося, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін залишає посаду.