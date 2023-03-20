Парламент припинив повноваження депутата Забродського, який служить в ЗСУ
Очікується, що Забродського можуть призначити заступником головнокомандувача ЗСУ
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата з фракції «Європейська солідарність» Михайла Забродського. «За» проголосували 307 депутатів. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Генерал-лейтенант повертається на військову службу – його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного», –написав Гончаренко.
Варто зазначити, що Михайло Забродський на виборах був четвертим номером у списку «Євросолідарності» і займає посаду першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.
Михайло Забродський – генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил, Герой України. У січні 2013 року був призначений командувачем 95-ї окремої аеромобільної бригади, що дислокується в Житомирі. Під командуванням Забродського брала активну участь у війні на сході України у гарячих 2014−2015 роках.
Забродського ЗМІ називають одним із найбільш фахових військових. Забродський від початку повномасштабного вторгнення допомагає Генштабу ЗСУ і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.
Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд закрив справу за обвинуваченням народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Михайла Забродського у недостовірному декларуванні через закінчення строку давності. Його обвинувачували у вчиненні кримінального проступку, а саме недостовірному декларуванні, строк давності якого складає два роки. Цей строк закінчився 6 березня 2023 року.
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