Парламент припинив повноваження депутата Забродського, який служить в ЗСУ

Михайло Забродський – генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил, Герой України. У січні 2013 року був призначений командувачем 95-ї окремої аеромобільної бригади, що дислокується в Житомирі. Під командуванням Забродського брала активну участь у війні на сході України у гарячих 2014−2015 роках.

Забродського ЗМІ називають одним із найбільш фахових військових. Забродський від початку повномасштабного вторгнення допомагає Генштабу ЗСУ і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.