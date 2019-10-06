Національний фонд досліджень повинен надавати грантову підтримку насамперед вченим світового рівня, – голова НФД



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Стратегія Фонду повинна бути розроблена і затверджена найближчим часом

Національний фонд досліджень повинен надавати грантову підтримку передусім тим, у кого є досягнення світового рівня.

Про це в інтерв’ю для DT.UA заявив голова НФД, доктор фізико-математичних наук Леонід Яценко.

«На мій погляд, перший конкурс має бути широким, щоб зробити ревізію того, що є в нашій науці, а вже потім можна зосереджуватися на певних напрямках або тематиках», – сказав заступник голови НФД, доктор біологічних наук Олексій Солдаткін.

У свою чергу виконавчий директор НФД, доктор біологічних наук Борис Сорочинський погоджується, що перший конкурс слід оголосити в підтримку кращих проектів за всіма науковими напрямками. Це дасть змогу оцінити те, що ми маємо, зрозуміти, який у нас потенціал, у чому можемо змагатися у глобалізованому вимірі. Але надалі мають бути тематичні конкурси за певними напрямами. Їх має визначати Наукова рада спільно з Науковим комітетом Національної ради з питань науки і технологій, виходячи з реальних потреб та інтересів держави, а також світових пріоритетів.

«Зараз актуальним є питання стратегії Фонду, яка найближчим часом має бути розроблена і затверджена», – підкреслив Яценко.

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