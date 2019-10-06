Ще один співробітник американської розвідки хоче подати скаргу проти Трампа



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Президент США Дональд Трамп

Другий потенційний викривач Трампа має «більш пряму інформацію» про розглянуті події

Ще один співробітник розвідки США розглядає можливість подачі скарги у справі про можливий тиск американського президента Дональда Трампа на Україну.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на NYT.

«Другий співробітник розвідки розглядає можливість подачі скарги у справі відносин Дональда Трампа з Україною», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що другий потенційний викривач Трампа має «більш пряму інформацію» про розглянуті події, ніж перший інформатор. Він також нібито вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувального співтовариства Майклом Аткінсоном на предмет підтвердження інформації у першій скарзі на Трампа.

Як повідомлялося, обговорення Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським питання про розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера в Україні призвело до початку розслідування в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента США.

Нагадаємо, держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.

5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.

Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.