Ще один співробітник американської розвідки хоче подати скаргу проти Трампа
Другий потенційний викривач Трампа має «більш пряму інформацію» про розглянуті події
Ще один співробітник розвідки США розглядає можливість подачі скарги у справі про можливий тиск американського президента Дональда Трампа на Україну.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на NYT.
«Другий співробітник розвідки розглядає можливість подачі скарги у справі відносин Дональда Трампа з Україною», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що другий потенційний викривач Трампа має «більш пряму інформацію» про розглянуті події, ніж перший інформатор. Він також нібито вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувального співтовариства Майклом Аткінсоном на предмет підтвердження інформації у першій скарзі на Трампа.
Як повідомлялося, обговорення Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським питання про розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера в Україні призвело до початку розслідування в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента США.
Нагадаємо, держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.
5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.
Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.