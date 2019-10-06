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    Імпічмент Трампа

    Ще один співробітник американської розвідки хоче подати скаргу проти Трампа

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    Президент США Дональд Трамп - Ще один співробітник американської розвідки хоче подати скаргу проти Трампа
    Президент США Дональд Трамп

    Другий потенційний викривач Трампа має «більш пряму інформацію» про розглянуті події

    Ще один співробітник розвідки США розглядає можливість подачі скарги у справі про можливий тиск американського президента Дональда Трампа на Україну.

    Про це повідомляє The Guardian з посиланням на NYT.

    «Другий співробітник розвідки розглядає можливість подачі скарги у справі відносин Дональда Трампа з Україною», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що другий потенційний викривач Трампа має «більш пряму інформацію» про розглянуті події, ніж перший інформатор. Він також нібито вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувального співтовариства Майклом Аткінсоном на предмет підтвердження інформації у першій скарзі на Трампа.

    Як повідомлялося, обговорення Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським питання про розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера в Україні призвело до початку розслідування в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента США.

    Нагадаємо, держсекретар США прокоментував скандал навколо Трампа та України.

    5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

    Перед цим конгресмени направили аналогічний запит на адресу віце-президента США Майка Пенса.

    Нагадаємо, Трамп закликав Палату представників провести голосування щодо імпічменту.

    США Дональд Трамп скандал розслідування імпічмент
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