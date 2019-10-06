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    У світі

    ФБР затримало російську депутатку в аеропорту Нью-Йорка

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    Депутат Держдуми Інга Юмашева&nbsp; - ФБР затримало російську депутатку в аеропорту Нью-Йорка
    Депутат Держдуми Інга Юмашева 

    Депутата Держдуми допитував співробітник ФБР

    Посольство Росії у США стверджує, що депутата Держдуми в аеропорту Нью-Йорка годину допитував співробітник ФБР.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    «Посольство Росії у Вашингтоні направило ноту протесту Держдепартаменту США. У ній стверджується, що депутат Держдуми Інга Юмашева 5 жовтня в аеропорту Нью-Йорка була допитана співробітником ФБР», – наголошується у повідомленні.

    Як заявив посол Росії в США Анатолій Антонов, Юмашеву, яка прибула на форум «Діалог Форт-Росс», затримали і відвели в окреме приміщення, де на неї чекав співробітник ФБР. Антонов назвав питання, які він ставив депутату, «незрозумілими і неприйнятними». Розмова, за його словами, тривала годину, після чого співробітник ФБР, як стверджує посол, запропонував російському депутату зустрітися «в інший, неформальній обстановці, і продовжити це спілкування «. Посол вважає це безпрецедентним, стверджуючи, що в Росії з сенатором або членом Палати представників так би не обійшлися.

    Сама Юмашева ситуацію не коментує. Немає коментарів і від офіційних представників американських відомств.

    Інзі Юмашевій 34 роки, вона депутат Держдуми від партії «Єдина Росія», обрана за списком у Башкирії. До обрання в Думу вона працювала в державних ЗМІ – на радіо і телебаченні, була кореспондентом кремлівского пулу. Вона не є родичкою доньки Бориса Єльцина Тетяни Юмашевої.

    Росія США депутат ФБР
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