Навчальний рік у школах розпочнеться з коригуючого навчання



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Навчальний рік у школах розпочнеться з коригуючого навчання

При запровадженні коригуючого навчання у МОН радять провести діагностичні роботи або опитування учнів 2-11-х класів

Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм Міністерство освіти рекомендує вчителям на початку навчального року приділити більше уваги традиційному повторенню вивченого матеріалу за минулий рік та запровадити «коригуюче навчання».

Про це йдеться у методичних рекомендаціях Міністерства освіти щодо викладання навчальних предметів у школах у 2020/21 навчальному році.

При запровадженні коригуючого навчання у МОН радять провести діагностичні роботи або опитування учнів 2-11-х класів з основних навчальних предметів з метою визначення рівня засвоєння матеріалу школярами за період карантину.

«Оцінки за такі діагностичні роботи не бажано виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення рівня залишкових знань і вмінь», - зазначають у Міністерстві освіти і науки.

Відповідно до результатів діагностики, вчителям рекомендують спланувати індивідуальну або колективну роботу щодо актуалізації окремих тем, систематизації знань та умінь, практичного їх закріплення тощо.

Тривалість періоду такого навчання кожен вчитель визначатиме самостійно.

«Рекомендуємо під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу», - йдеться у рекомендаціях МОН.