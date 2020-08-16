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    Технології

    Турецькі вчителі створили робота, який допомагає протидіяти Covid-19

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    Турецькі вчителі створили робота, який допомагає протидіяти Covid-19

    Робот вимірюватиме температуру та буде розпиляти дезінфектор

    У Туреччині вчителі створили робота, який може здійснювати пропускний режим до установ та закладів та «навчений» вимірювати температури тіла відвідувачів, розпилювати дезінфікуючі засоби.

    Про це пише Укрінформ з посиланням на групу науковців з міста причорноморського міста Орду, що реалізували цей проєкт.

    «Створений нами робот враховує показники здоров’я учнів, зокрема вимірює температуру й відкриває двері тим, у кого вона в нормі, та не відкриває тим, у кого температура тіла підвищена», - розповів Мустафа Генчтопрак, один з шести вчителів-учасників проєкту.

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    Турецькі вчителі створили робота, який допомагає протидіяти Covid-19
    Турецькі вчителі створили робота, який допомагає протидіяти Covid-19
    Турецькі вчителі створили робота, який допомагає протидіяти Covid-19

    Корпус робота було виготовлено за допомогою 3D-принтера. Кодування та програмування робота здійснено таким чином, щоб він вмів виміряти температуру, за її показниками контролювати пропускний режим до приміщення, розпилювати дезінфікуючий засіб на відвідувачів, а також роздавати захисні маски.

    Випробовування робота відбуваються у науково-мистецькому центрі ім. Мехмета Хілмі Гюлера, де його було створено.

    Зазначимо, що державні школи в Туреччині розпочнуть дистанційне навчання на тиждень раніше, ніж було заплановано, - 31 серпня, а повноцінний шкільний процес стартує 21 вересня. Турецькі виші навпаки розпочнуть навчання з 1 жовтня, що на кілька тижнів пізніше, ніж планувалося, та самостійно вирішуватимуть, якою буде форма навчання: за особистої присутності чи віддалено.

     

    Туреччина здоров'я діти школа технології навчання коронавірус
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