Вчителі з Вінниці увійшли до Топ-50 Global Teacher Prize Ukraine



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оголошено Топ найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020

Серед вчителів, які у списку найкращих вчителів України – двоє вінницьких вчителів. Переможця національної премії оголосять у Міжнародний день вчителя 3 жовтня. Винагородять призом 250 тисяч гривень.

У Топ-50 кращих вчителів України – двоє з Вінниці:

Сергій Барабан

Навчальний заклад: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики та фізики №34 Вінницької міської ради

Предмет: Інформатика

Окрім школи, Сергій викладає комп’ютерне моделювання в МАН і технічному університеті. Також він є членом правління організації «ІТ-скаутс», мета якої – поєднання скаутського руху із сучасними інформаційними технологіями. Разом з учнями Сергій придумує різні стартапи, які неодноразово перемагали на конкурсах. Також вчитель знімає уроки для YouTube-каналу, а в соцмережах популяризує робототехніку.

«Для мене головний результат – не перемога в якомусь конкурсі, а перемога учня над собою. Особистісний ріст учня з часом – ось що для мене важливо».

Валентина Воронецька

Назва школи: Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №1 ім. Пирогова Вінницької міської ради»

Предмет: Всесвітня історія, Громадянська освіта, Економіка

Валентина є регіональним координатором неформальної освіти EdCamp у Вінниці. Здобула перемогу у двох міжнародних конкурсах від Trans.History за найкращий план уроку. Брала участь в українсько-грузинському обміні «ERASMUS». Її розробку «Україна-ЄС» надруковано в підручнику «Людина і світ». Учні Валентини неодноразово перемагали у ІІ та ІІІ етапах олімпіад з історії та економіки. Методичними напрацюваннями вчителька ділиться з колегами, виступаючи з лекціями у Вінницькому державному педагогічному університеті імені М.Коцюбинського.

«Серед моїх учнів є багато успішних, чиї долі маленьких людей я поблагословила як учитель. І сьогодні пишаюсь їхніми досягненнями».

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine існує з 2017 року, створена громадською спілкою «Освіторія». Вчителі, які застосовують інноваційні освітні практики, мають значні досягнення в професійній сфері, виховують громадян світу, цінують свою роботу та яких відзначають колеги й спільнота. Переможця оголосять у Міжнародний день вчителя, 3 жовтня 2020 року, винагородять призом у 250 тисяч гривень

Джерело: vinnitsa.info