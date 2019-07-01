Абітурієнтам без ID-картки спростили вступ до вишів



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На сайті Міносвіти уже розміщено лист-роз'яснення з цього питання, де докладно описано, як вони можуть вступити до вищих навчальних закладів

Для вступників, які з певних причин, зокрема релігійних, не отримали паспорт громадянина України у формі ID-картки, прийом документів до вишів буде на підставі свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу Державної міграційної служби. Про це повідомив гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров під час прес-конференції щодо старту вступної кампанії, передає пресслужба МОН.

«Важливим питанням кожної кампанії є вступ випускників 9-го класу, що з певних причин не отримали паспорт громадянина України у формі ID-картки. На сайті МОН уже розміщено лист-роз'яснення з цього питання, де докладно описано, як вони можуть вступити до вишів. Перш за все, вступники мають звернутися до місцевого підрозділу Державної міграційної служби та отримати там відповідну довідку, яка підтверджуватиме їхнє українське громадянство, - сказав Шаров.

Нагадаємо, 1 липня в Україні розпочалася вступна кампанія до вишів.

Як відомо, основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбулася з 21 травня по 13 червня.

Раніше було названо регіони України, де найкраще склали ЗНО.

Нагадаємо, у вівторок і середу, 25-26 червня, кожен абітурієнт міг створити тестовий електронний кабінет та потренуватися у подачі заяв у виші.