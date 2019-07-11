Міносвіти затвердило дати проведення ЗНО у 2020 році
Основна сесія ЗНО наступного року пройде з 21 травня по 15 червня
Зареєструватися для участі ЗНО можна буде з 3 лютого по 24 березня 2020 року
У Міністерстві освіти та науки затвердили графік проведення зовнішнього незалежного тестування в 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що основна сесія пройде з 21 травня по 15 червня.
ЗНО в 2020 році відбудеться в такі дні:
- Математика - 21 травня;
- Українська мова та література - 26 травня;
- Фізика - 28 травня;
- Іспанська, німецька, французька мови - 1 червня;
- Англійська мова - 2 червня;
- Історія України - 4 червня;
- Біологія - 9 червня;
- Географія - 11 червень;
- Хімія - 15 червня.
Зареєструватися для участі ЗНО можна буде з 3 лютого по 24 березня 2020 року. До 30 квітня у зареєстрованих осіб буде можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких будуть вказані місце і час складання тесту.
До слова, з 9 липня вступники можуть подавати електронні заяви до вишів.
Раніше у МОН повідомили, що в 2019 році при вступі в університети приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім результатів з іноземних мов. Результати ЗНО з іноземних мов дійсні 2018 та 2019 року.