  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Міносвіти затвердило дати проведення ЗНО у 2020 році

    • Розсилка
    <p>Основна сесія ЗНО наступного року пройде з 21 травня по 15 червня</p> - Міносвіти затвердило дати проведення ЗНО у 2020 році

    Основна сесія ЗНО наступного року пройде з 21 травня по 15 червня

    Зареєструватися для участі ЗНО можна буде з 3 лютого по 24 березня 2020 року

    У Міністерстві освіти та науки затвердили графік проведення зовнішнього незалежного тестування в 2020 році.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зазначається, що основна сесія пройде з 21 травня по 15 червня.

    ЗНО в 2020 році відбудеться в такі дні:

    • Математика - 21 травня;
    • Українська мова та література - 26 травня;
    • Фізика - 28 травня;
    • Іспанська, німецька, французька мови - 1 червня;
    • Англійська мова - 2 червня;
    • Історія України - 4 червня;
    • Біологія - 9 червня;
    • Географія - 11 червень;
    • Хімія - 15 червня.

    Зареєструватися для участі ЗНО можна буде з 3 лютого по 24 березня 2020 року. До 30 квітня у зареєстрованих осіб буде можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких будуть вказані місце і час складання тесту.

    До слова, з 9 липня вступники можуть подавати електронні заяви до вишів.

    Раніше у МОН повідомили, що в 2019 році при вступі в університети приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім результатів з іноземних мов. Результати ЗНО з іноземних мов дійсні 2018 та 2019 року.

    Читайте також
    ЗНО-2019 Міністерство освіти і науки освіта навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ