Міносвіти затвердило дати проведення ЗНО у 2020 році



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Основна сесія ЗНО наступного року пройде з 21 травня по 15 червня

Зареєструватися для участі ЗНО можна буде з 3 лютого по 24 березня 2020 року

У Міністерстві освіти та науки затвердили графік проведення зовнішнього незалежного тестування в 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що основна сесія пройде з 21 травня по 15 червня.

ЗНО в 2020 році відбудеться в такі дні:

Математика - 21 травня;

Українська мова та література - 26 травня;

Фізика - 28 травня;

Іспанська, німецька, французька мови - 1 червня;

Англійська мова - 2 червня;

Історія України - 4 червня;

Біологія - 9 червня;

Географія - 11 червень;

Хімія - 15 червня.

Зареєструватися для участі ЗНО можна буде з 3 лютого по 24 березня 2020 року. До 30 квітня у зареєстрованих осіб буде можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких будуть вказані місце і час складання тесту.

До слова, з 9 липня вступники можуть подавати електронні заяви до вишів.

Раніше у МОН повідомили, що в 2019 році при вступі в університети приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім результатів з іноземних мов. Результати ЗНО з іноземних мов дійсні 2018 та 2019 року.