Відсьогодні вступники можуть подавати електронні заяви до вишів



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Прийом заяв на бакалавра триватиме до 22 липня для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО чи творчими конкурсами

З 10 липня вступники через електронні кабінети зможуть подавати заяви до вишів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Прийом заяв на бакалавра та наскрізного магістра триватиме до 22 липня для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО чи творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 липня. До 16 липня – для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів чи творчих конкурсів», - заявив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

За його словами, після 10 липня можливість створення електронних кабінетів буде відкрита й надалі. Цього року створювати електронні кабінети можна буде до 30 серпня.

За даними Міносвіти, за перший тиждень вступної кампанії 2019 було створено понад 70% очікуваної кількості електронних кабінетів: на ранок 8 липня їх було зареєстровано 119 155, з яких активовано 118 816.

Загалом цього року очікується близько 160 тисяч електронних кабінетів.

Раніше у МОН повідомили, що в 2019 році при вступі в університети приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, крім результатів з іноземних мов. Результати ЗНО з іноземних мов дійсні 2018 та 2019 року.