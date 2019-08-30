Міністр освіти Новосад розповіла, чим займатиметься у найближчі два тижні



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Ганна Новосад

Найнагальніші задачі перших двох тижнів, окрім формування команди, - робота зі складним проектом держбюджету на 2020 рік, зазначила Новосад

Нова очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад займеться підготовкою законопроекту про середню освіту

Про це Новосад написала на своїй сторінці у Facebook.

«Нова Українська Школа - продовжить бути пріоритетом і цього Уряду. Я особисто налаштована на тісну співпрацю з усіма агентами змін, які останні 2 роки робили зміни в школі можливими. Крім того, спільно з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій напрацюємо та представимо план змін у підходах до управління та фінансування у вищій освіті та науці», - заявила Новосад.

«Найнагальніші задачі перших двох тижнів, окрім формування команди, - робота зі складним проектом держбюджету на 2020 рік та підготовка проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту», – зазначила міністр.

Нагадаємо, Новосад працювала останні п'ять років в Міносвіти. Спочатку радником міністра освіти Сергія Квіта, потім, за міністра Лілії Гриневич, керівником директорату стратегічного планування і євроінтеграції.

У міністерстві Новосад опікувалась проблемами вищої освіти та науки і курувала приєднання України до програм ЄС фінансування науки та отриманням грантів для науковців.

Вона закінчила Києво-Могилянську академію, навчалась на магістерській програмі у Маастрихтському університеті у Нідерландах, працювала у парламенті Канади. До Верховної Ради пройшла під номером 50 списку «Слуги народу».

У своїх заявах у статусі кандидатки пані Новосад підтримувала реформу освіти і виступала за якнайшвидше її продовження.