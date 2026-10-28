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Університет Шевченка обрав нового ректора

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Університет Шевченка обрав нового ректора
Валерій Копійка переміг у першому турі, обійшовши трьох суперників
фото: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка/Facebook

Новообраний ректор має тривалу кар'єру в КНУ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з'явився новий ректор – ним став голова Вченої ради вишу Валерій Копійка, якого обрали на виборах 27 жовтня. До цього він вже кілька місяців виконував обов'язки ректора, тож перемога фактично закріпила його на посаді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на протокол виборчої комісії вишу.

За нового ректора проголосувало понад половину учасників голосування, вибори відбулися вже у першому турі. Явка перевищила 81%, що дало змогу визнати голосування легітимним.

Згідно з протоколом виборчої комісії, за Валерія Копійку було віддано 1973 голосів (51,74%), за колишню проректорку КНУ з наукової роботи Ганну Толстанову – 712 (18,62%), за колишню проректорку КНУ з міжнародного співробітництва Ксенію Смирнову – 159 (4,16%) і за першого проректора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександра Корченко – 77 (2,01%) . Крім того, 49 бюлетенів визнали недійсними, а ще 130 виборців не підтримали жодного з кандидатів.

У голосуванні взяло участь 3105 із 3823 виборців, що складає 81,3% . Статут університету визначає вибори такими, що відбулися, за умови участі в них понад 50% загальної кількості осіб з правом голосу, а ректором стає кандидат, який отримав понад 50% голосів. Завдяки цьому Копійка здобув перемогу вже в першому турі.

Протокол виборчої комісії вишу
Протокол виборчої комісії вишу
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Університет Шевченка обрав нового ректора фото 1
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Що відомо про Валерія Копійку

Новообраний ректор має тривалу кар'єру в КНУ. Народився Копійка 5 березня 1962 року в Києві, а в 1984 році отримав диплом факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Шевченка, здобувши кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин.

У 1984-1986 роках працював військовим перекладачем у Республіці Конго, в 1986-1988 роках – референтом Товариства «Знання» у Києві, у 1988-1990 роках навчався в аспірантурі Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка .

Кар'єру він розпочав асистентом кафедри і поступово дійшов до посади директора Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ, а у квітні-вересні 2026 року виконував обов'язки ректора КНУ ім. Шевченка. У вересні обраний головою Вченої ради університету.

Контракт із Копійкою підпишуть на п'ять років

Закон «Про вищу освіту» зобов'язує Міністерство освіти і науки України підписати з новообраним ректором контракт на п'ять років протягом місяця від дня обрання. Конкурс на посаду ректора КНУ оголосило Міністерство освіти і науки України 2 березня, спочатку вибори призначили на 27 травня 2026 року, проте 11 травня їх було перенесено на 27 жовтня. На період виборчого процесу Валерія Копійку замінив Володимир Ільченко.

Одна з причин затримки проведення виборів – скандал навколо попереднього керівництва. Ексректор Володимир Бугров не міг взяти участь у виборах, оскільки Київський апеляційний суд підтвердив рішення Шевченківського райсуду про вчинення ним адміністративного правопорушення – подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Нагадаємо, 

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Теги: Київ університет вибори

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