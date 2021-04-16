Оновлений сервіс Timelapce показав, як змінилася планета Земля з 1984 року (відео)

Компанія провела найбільше з 2017 року оновлення своєї платформи Google Earth

На основі зібраних даних, Google презентувала три відеоролики, які демонструють, як на нашій планеті зникали ліси, танули льодовики і росли міста

Компанія Google оновила сервіс Timelapse, яки тепер дозволяє відстежувати в режимі в 3D, як з 1984 року змінилася планета Земля: по всьому світу зникли ліси, танули льодовики та росли міста. Про це повідомляє пресслужба Google.

Компанія провела найбільше з 2017 року оновлення своєї платформи Google Earth. Зокрема, був удосконалений сервіс Timelapse, який відтепер демонструє, як зміна клімату і діяльність людини вплинули на льодовики, пляжі, ліси, річки, міста та інші місця по всьому світу.

На основі зібраних даних, Google презентувала три відеоролики, які в режимі «реального часу» демонструють, як на нашій планеті з 1984 року зникали ліси, танули льодовики і росли міста.

Тим часом, NASA підготувала перший звіт про погоду в марсіанському кратері Езеро. Там розташовується апарат Perseverance, повідомляється на сайті NASA.

За півгодини температура поблизу марсохода впала з -20 градусів Цельсія до -25. Датчики показали, що тиск на Марсі становить 718 Паскалей.