SpaceX відправить на Місяць новий апарат NASA

Контракт зі SpaceX підписала компанія Astrobotic, яка працює над місяцеходом на замовлення NASA

Американська ракетобудівна компанія SpaceX відправить на південний полюс Місяця всюдихід Griffin в 2023 році. Про це повідомляє Spacenews.

Контракт зі SpaceX підписала компанія Astrobotic, яка працює над місяцеходом на замовлення NASA. Для пуску буде використана ракета Falcon Heavy.

Astrobotic виграла конкурс NASA зі створення космічного апарату для програми VIPER. Вона передбачає відправку ровера на південний полюс Місяця.

За допомогою місяцехода вчені хочуть дослідити недоступні для повноцінного спостереження регіони полярної області Місяця. Передбачається, що там можуть бути крижані поклади, які сильно допоможуть пілотованим місіям майбутнього. Ровер повинен буде пропрацювати на поверхні Місяця щонайменше 100 днів.