Погода на Марсі. NASA оприлюднило звіт

Марсохід Perseverance оснащений спеціальною системою, яка буде збирати дані щодо клімату на Марсі

NASA підготувала перший звіт про погоду в марсіанському кратері Езеро. Там розташовується апарат Perseverance, повідомляється на сайті NASA.

За півгодини температура поблизу марсохода впала з -20 градусів Цельсія до -25. Датчики показали, що тиск на Марсі становить 718 Паскалей.

Датчик радіації та пилу показав, що в Езеро чистіше атмосфера, ніж в кратері Гейла за 3700 км від нього.

Марсохід Perseverance оснащений спеціальною системою, яка буде збирати дані про температуру, швидкості нагріву поверхні, циклічності пилових штормів, вітрів, хмар. Вчені отримали певні дані про клімат на планеті.

Наразі відомо, що один марсіанський рік триває два земних роки, а на поверхні Червоної планети бувають пилові бурі. Але нова детальна інформація має допомогти дослідникам краще планувати подальші місії для вивчення й навіть підпорядкування четвертої планети Сонячної системи.

До слова, NASA пропонує всім охочим зробити фотографію на тлі Марса. Світлини можна зробити у спеціальній віртуальній фотокабіні.

Раніше марсохід Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу. Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.

Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).

Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.