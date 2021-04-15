Влада Києва озвучила подальшу долю звалищ шин, зібраних по місту

Утилізувати відпрацьовані шини мають спеціалізовані підприємства

Районні служби столиці у співпраці з містом розпочали вивозити шини на утилізацію відповідно до договорів із підприємствами. Зазначене питання та інші проблеми міського благоустрою обговорювали під час інспекції Печерського, Дарницького та Дніпровського районів. Про це повідомили в Департаменті міського благоустрою Київської міської держадміністрації.

Наразі триває процес прибирання з дворів і вулиць сміття та автомобільних шин. Гумові колеса шкодять довкіллю, спотворюють естетичний вигляд столиці, а їхній токсичний пил є небезпечним для здоров’я. Основна мета такого прибирання – сучасно облаштувати газони та клумби, встановити огорожі та антипаркувальні стовпчики.

Комунальні служби прибирають їх із дворів, скверів та парків, вивозять на майданчики для тимчасового складування. Райони мають забезпечити ділянки для складування зібраних шин, паралельно укладаючи угоди для безпечної та утилізації.

Наступний крок – утилізувати всі відпрацьовані шини. Райони вже розпочали вивезення перших партій шин для утилізації відповідно до договорів зі спеціалізованими підприємствами.

Також у Києві триває ліквідація місць стихійного накопичення сміття. З початку місячника благоустрою інспектори зафіксували більше 1600 порушень, на які внесли приписи та склали понад сотню адміністративних протоколів.

У Департаменті міського благоустрою нагадують про відповідальність за недотримання правил благоустрою, порушникам загрожує штраф до 1700 грн. Підприємства всіх форм власності обов’язково мають укладати договори на вивезення побутових відходів. Складування сміття можливе лише у визначених для цього місцях.

Як повідомлялося, в полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) комунальні служби створили звалище автомобільних шин, які повинні бути утилізовані. Фото оприлюднила депутатка Київради Аліна Михайлова.

Активісти виявили відразу кілька звалищ старих автомобільних шин. Одне таке звалище спалахнуло і їдкий дим оповив житлові будинки, розташовані поруч.

Читайте також: