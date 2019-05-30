Остаточний текст нового «Українського правопису» з’явиться 3 червня



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Міністр освіти та науки Лілія Гриневич на засіданні уряду Фото: урядовий портал

На наступному тижні фактично почне діяти нова редакція правопису української мови

В наступний понеділок, 3 червня 2019 року, фінальний текст нової редакції «Українського правопису» буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення, говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. На сайті Міністерства освіти та науки остаточна версія змін ще не була опублікована. Там був тільки проект нового правопису, який люди помилково сприйняли як те, що було прийнято урядом.

Повний текст нової редакції «Українського правопису» з’явився тільки 24 травня на сайті Інституту мовознавства ім. Потебні НАНУ. Але він не може вважатися офіційним документом.

В Міносвіти зазначають, що у серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тис. пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів влади, окремих громадян. При цьому не повідомляється, скільки з них були враховані.

Зараз розробляється план імплементації нової редакції «Українського правопису». Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Про те, що змінює новий правопис читайте в матеріалі «Український правопис. 14 нових правил, які варто запам’ятати»



