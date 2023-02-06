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Рада скасувала мита на ввезення безпілотників, тепловізорів і рацій: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада скасувала мита на ввезення безпілотників, тепловізорів і рацій: деталі
Новий законопроєкт полегшить роботу волонтерів
фото ілюстративне

При цьому пільги не застосовуватимуться до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документи підтримали 331 та 326 нардепів відповідно. 

«Тепер безпілотники, коліматори, приціли нічного бачення, тепловізори, прилади нічного бачення та монокуляри звільняються від ПДВ та мита. Важливий законопроєкт, який дуже полегшить роботу волонтерів», – написав Гончаренко.

Відповідно до законопроєктів, тимчасово – на період дії воєнного стану в Україні, але не більш як до 1 січня 2024 року – звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ операції з ввезення на митну територію України БПЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічого бачення.

При цьому пільги не застосовуватимуться до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, та ввозяться з території держави-окупанта чи з окупованої території України.

Тим часом, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що можливість українським виробникам торгувати своїми товарами на європейському ринку без сплати ввізного мита можуть продовжити ще на один рік

Теги: Верховна Рада міністр депутат Олексій Гончаренко ПДВ

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